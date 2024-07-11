双芯战神buff加满，iQOO Neo9S Pro+体验真香

【天极网手机频道】在电竞与手游日益融合的今天，一款能够承载玩家无限激情与梦想的智能手机，不仅仅是硬件的堆砌，更是对极致体验的不懈追求。流畅的操作、稳定的帧率以及震撼的视觉效果是手游玩家追求极致游戏体验的三大基础，基于此，iQOO正式推出iQOO Neo9S Pro+，从内到外进行了全面升级，重新定义了手游旗舰的新标准。

iQOO Neo9S Pro+采用的高通第三代骁龙8处理器在硬件层面就展现出了非凡的实力。在安兔兔跑分上轻松突破233万分大关;在GeekBench测试中，iQOO Neo9S Pro+的单核跑分达到了2222分，多核跑分6733分，表现出色，这样的表现稳居安卓性能巅峰，可为用户带来极致的性能体验。

除了强大的处理器外，iQOO Neo9S Pro+还联手自研电竞芯片Q1，这款7nm工艺的芯片集成高性能CPU、GPU及AI处理单元，通过优化游戏运行速度、提升画质表现及降低能耗，不止带来业内最强游戏视效，满足了玩家对画面和帧率的双重需求，还通过独特算法，让不支持高刷的游戏也能轻松体验到144Hz的流畅帧率，同时为SoC分担工作提升整机能效比，减轻了SoC的负担，就算是在高强度游戏同时进行微信语音等操作时，也能保持流畅无阻。

为了测试双芯加持的iQOO Neo9S Pro+在游戏方面实际表现，我们选择了高负载的《原神》进行随机20分钟左右跑图测试，在游戏设置上将画质拉到极高，在此基础上将游戏帧率改为60帧，凭借第三代骁龙8处理器以及自研电竞芯片Q1的强大性能，平均帧率拿到了59.3FPS，如果在游戏插帧功能中开启提升帧率后，通过插帧后实现媲美原生144帧游戏效果。



《原神》实际测试数据

在温度控制上iQOO Neo9S Pro+也做得很好，30分钟高强度《原神》后拿在手上是微微发热，不会有烫手的情况，9.1℃的温度差可让大部分玩家接受。



游戏前后机身温度对比

和“插帧”一样，超分功能也能够带来肉眼可见的体验提升，在《原神》中iQOO Neo9S Pro+支持PC级1.5K超分画质，利用自研超分算法和独显芯片的能力，通过对游戏画面纹理、形态等内容的感知，实现游戏清晰度的动态提升，带来超越游戏原生画质的超清视觉体验，再配合72FPS的超帧技术，让游戏画面细腻程度与流畅度再升级，通过对比，画面的锐度明显更高，比如游戏角色的服饰、头发等边缘更立体、锐利，细节也更丰富了一些。



超分功能开启前后对比

同样，一局《王者荣耀》在120帧+高清的模式下表现也非常稳定且出色，全程帧率并没有出现大起大落、卡顿、掉帧等情况，跟手性很强，操作起来得心应手，释放技能时也很丝滑。



《王者荣耀》实际测试数据

iQOO Neo9S Pro+还针对“一边操控英雄释放技能，一边点击小地图查看位置”的多点位、分区域触控容易出现断触与延迟的情况进行了精准调校，以往玩家经常需要同时操控多个区域，如小地图、技能按键等，再加上传统的触控容易出现断触或延迟问题，影响游戏体验。所以这次iQOO Neo9S Pro+联合《王者荣耀》对操作区域进行了深度定制调优，通过优化边缘防误触算法和灵敏度策略，解决了玩家在《王者荣耀》中一边操作英雄一边查看小地图时的断触问题，实现了真正的“零断触”体验，在游戏中即便是在高速移动中频繁切换视角、释放技能，也能保持操作连贯，就是这种细节上的触控反馈，让玩家可以在战场上迅速做出反应，精准判断，仿佛为游戏技能加上了buff。

另外，我们还测试了全新《王者荣耀》众星峡谷10V10体验服。经过实际的体验，iQOO Neo9S Pro+在《王者荣耀》10V10模式下，一局下来的平均帧率做到了120FPS，在超高负载下依旧稳帧。



《王者荣耀》10V10实际测试数据

从游戏体验来看，iQOO Neo9S Pro+不仅是一款“性能怪兽”，更是所有手游玩家的“梦中情机”。双芯配置、卓越的显示效果以及触控优化，为玩家打造了一个沉浸式、无延迟、高能效的游戏环境。

在电池续航方面，iQOO Neo9S Pro+可以称得上“加量不加厚”，升级Neo系列最大电池，内置5500mAh大容量电池+120W超快闪充组合，但机身几乎没加厚加重，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。



iQOO Neo9S Pro+充电实测(数据仅供参考)

在默认超快充电模式下进行充电测试，iQOO Neo9S Pro+可以在5分钟充入22%电量，10分钟充入41%电量，28分钟即可完成充电。当然这个数据可能会根据大家的充电环境和手机电池寿命发生一些偏差，所以充电数据以实际为准。

iQOO Neo9S Pro+的外观与iQOO Neo9S Pro区别不大，提供Buff蓝、星曜白、格斗黑三款配色。其中格斗黑配色采用了磨砂质感的玻璃后盖，不仅耐指纹，还在光线下展现出繁星点点的视觉效果，犹如黑夜中的璀璨星辰，神秘中透露着奢华。

屏幕作为游戏视觉体验的核心，iQOO Neo9S Pro+搭载了一块1.5K分辨率、144Hz高刷的8T全天候超感屏，不仅色彩饱满、对比度高，还具备行业领先的省电技术和全高频调光功能。在2-600nit屏幕亮度下提供2160Hz高频PWM调光，有效减少视觉疲劳，保护玩家视力。同时，智能动态高刷技术能根据场景自动调整刷新率，既保证了滑动跟手的流畅性，又实现了更加省电的效果。

这次iQOO Neo9S Pro+还带来了超旗舰级超声波3D指纹技术，与传统的光学指纹相比，超声波3D指纹不仅解锁速度更快、准确率更高，即便是在手指湿润的情况下也可以快速解锁;而且超声波3D指纹更好避免被2D伪造指纹破解，识别更安全。除此之外，指纹区域位置在屏幕下边框朝上4cm左右的位置，比普通光学指纹高2cm左右，更符合用户手持手机时识别指纹的位置，只要将拇指自然抬起放在指纹区域就能识别指纹，无需刻意弯曲，配合专用超声波3D指纹定制钢化膜，解锁速度快至0.12秒。

整体来看，iQOO Neo9S Pro+的外观设计在配色、机身、屏幕以及细节处理等方面都表现出色，无论是追求时尚个性竞技化的年轻人，还是注重安全隐私和实用性的职场人群，iQOO Neo9S Pro+都有着不错的表现。

虽然iQOO Neo9S Pro+主打电竞级性能，但其在影像方面的表现同样不容小觑。双5000万旗舰级影像系统，索尼IMX921大底传感器和支持3.5cm微距的5000万旗舰级超广角AF镜头，搭配蓝厂影像旗舰同款的NICE算法，无论是夜景拍摄、人像美化还是质感色彩，让iQOO Neo9S Pro+影像实力如虎添翼。

在实际拍摄的样张中可以看到，iQOO Neo9S Pro+主摄的超大底传感器捕捉光线的能力极强，色彩自然且富有层次感;在人像模式下能够实现自然的虚化效果，让背景与人物主体层次分明，美颜效果也自然适度，能够保留丰富的细节和立体感，人像特写更能显出人物表情且具有艺术质感，而且人像模式还能根据拍摄环境智能调整色彩和亮度，让样张更干净利落。

在光线复杂的夜景下，iQOO Neo9S Pro+拍摄的夜景画面没有噪点与炫光，还保留了足够的暗部细节，让夜晚的氛围得以充分展现，建筑物的细节表现也十分清晰，整体色彩还原也如肉眼所见，明暗的对比以及色彩的还原度也较为适中，接近人眼所见景象，整体画面的清晰度与纯净度更高。

总结

iQOO Neo9S Pro+以电竞级性能为核心，辅以出色的视觉体验、强大的影像系统、超长续航以及便捷的解锁方式，为玩家打造了一个全方位、多场景的高品质使用体验。作为一名手游玩家，我愿称之为一款自带buff的电竞王者。