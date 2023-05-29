荣耀90系列发布仅2499元起：2亿像素大底主摄+零风险调光护眼屏

【天极网手机频道】5月29日，荣耀在成都举行发布会正式带来荣耀90系列。新品这一次搭载2亿像素超清大底主摄，1200万像素超广角微距镜头，3200万像素长焦人像镜头，共同构成了荣耀90 Pro的强悍影像硬件系统。除此之外，它还带来零风险调光护眼屏、5000mAh轻薄长续航，全系最高16G大内存，售价仅2499元起。

天极网了解到，荣耀90系列拥有全新写真人像引擎，其可高度还原单反人像照片的特有风格：棚拍级原生立体妆感，自然上镜;单反级渐进式虚化，远近有别;微米级精准发丝分割，丝丝分明。荣耀90 Pro搭载人像三焦段，1X焦段拍环境人像，2X焦段拍氛围人像，2.5X焦段拍特写人像，实现高品质的全能人像构图。

荣耀90 Pro搭载流光四曲面屏;R角黑边尺寸下降22%，屏幕抗褶皱性能提升30%。荣耀90系列选取今夏最亮眼的一抹银，以高定珠宝的钻石菱格为灵感，让光影在交错线条中相互追逐，打造优雅隽永的星钻银;冰羽蓝则摄取奢侈品中的羽毛与欧珀宝石元素，呈现出浪漫诗意的美感。镜头模组汲取欧洲经典“拱廊”建筑特色，推出全新的后置镜头设计，将经典动人之美就此定格。

荣耀90系列首发3840Hz超高频PWM调光，这也是行业首次通过莱茵TÜV无频闪认证，达到零风险调光级别的手机OLED屏幕;更有400阶亮度调节，VICO A+级类自然光护眼，助眠显示技术，硬件级低蓝光等各种护眼黑科技。除了护眼，荣耀90 Pro的显示素质也是标杆级别，1600nit专业显示级峰值亮度，437PPI视网膜级超高像素密度以及100% P3影院级超广色域，为用户带来更加清晰悦目的显示效果。

荣耀90 Pro支持Magic OS 7.1，搭载骁龙8+ Gen1旗舰芯片，支持Turbo X系统引擎，性能强悍，为流畅体验保驾护航。续航方面，荣耀90 Pro支持90W超级快充，15分钟即可充至56%。除此之外，全系搭载5000mAh高能量密度电池，OS Turbo X系统引擎全场景节电技术，超长续航手感轻薄，满足用户实际需求。

荣耀90支持1600nit峰值亮度，435PPI超高像素密度和100% DCI-P3广色域;后置搭载2亿像素写真相机，1200万像素超广角微距镜头和独立景深镜头，前置搭载5000万像素写真人像镜头，带给用户耳目一新的写真人像拍摄体验;行业首发骁龙7 Gen1增强版芯片，搭配全域冷驱散热系统，性能更强悍;重量轻至183克，厚度仅有7.8毫米，打造轻薄好手感。

售价方面，荣耀90：12GB+256GB，2499元;16GB+256GB，2799元;16GB+512GB，2999元;荣耀90 Pro：12GB+256GB，3299元;16GB+256GB，3599元;16GB+512GB，3899元。5月29日16:00开启预售，6月7日10:08正式全面开售。