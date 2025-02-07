OPPO Find N5 爆料汇总，全球最薄折叠屏，刘作虎分享折痕对比

【天极网手机频道】天极网近日消息，OPPO即将在本月发布新一代折叠屏手机――OPPO Find N5。这款新机将延续OPPO Find N系列一贯的高品质设计，并在机身厚度上进行全新突破。作为OPPO最新一代的折叠屏旗舰，OPPO Find N5将在折叠技术、显示效果、拍照性能等方面带来众多令人期待的创新。

折叠屏的折痕问题一直是消费者热议的话题，也是评判一款折叠屏手机是否优秀的关键标准之一。近日，关于 OPPO Find N5 的最新爆料引起了广泛关注。OPPO 首席产品官刘作虎在 X 平台分享了一张 Find N5 与竞争对手机型在熄屏状态下的对比图。从刘作虎分享的照片来看，OPPO Find N5 的折叠屏部分没有明显的划痕或凹痕，而竞争对手的机型则出现了明显的凹痕，效果对比非常突出。

在具体的参数配置方面，微博博主“OPPO 周意保”透露，这款全新的折叠屏旗舰将再次突破行业轻薄极限，成为业内最轻薄的折叠屏手机，并且将实现全球同步发售。此前，OPPO Find N3系列(2023年10月发布)仅提供了绿色、金色、黑色和霞光色四种配色，而OPPO Find N5将经典的白色重新带回，增添了更多用户选择。根据博主公布的对比图，OPPO Find N5的厚度相较于两枚硬币和一张银行卡更为纤薄，进一步凸显其轻巧的设计。

在其他硬件配置方面，1月23日，数码博主“数码闲聊站”爆料称，OPPO Find N5将推出两个版本：PKH110/PKH120卫通版，内外屏均采用直屏设计，最高支持80W有线快充和50W无线快充。此外，OPPO Find N5还将支持多个级别的防水防尘标准，包括IPX6、IPX8和IPX9，进一步提升手机在日常使用中的耐用性和抗水性。

值得一提的是，OPPO Find N5将搭载3D打印钛合金铰链，进一步优化折叠屏的耐用性和流畅度。拍照方面，OPPO Find N5配备三摄系统，其中包括潜望镜镜头，带来更强大的变焦性能和更清晰的细节捕捉。此外，OPPO Find N5还将配备侧边指纹识别功能，提升手机的安全性与便捷性。

从3C认证信息来看，OPPO Find N5的电池容量为5600mAh，满足日常长时间使用需求。更重要的是，OPPO Find N5搭载的骁龙8 Elite处理器，基于第二代自研Oryon CPU架构，较前代产品在性能上实现了显著提升。实测数据显示，Oryon CPU在单核和多核性能上分别提升了45%，其最高主频达到4.32GHz，是目前手机端主频最高的处理器，CPU的总缓存达24MB，性能表现媲美部分笔记本电脑。

在上个月，微博名为“ColorOS陈希”表示，“全新的OPPO Find N5是一个里程碑式的产品。这一次，我们也为OPPO Find N5设计了全新的系列图腾作为开机动画，同时也进一步优化了 Find X 系列的图腾，两组图形在风格上保持一致。同作为极致旗舰，「X」代表了不断探索未知的不凡初心，而「N」则代表了持续突破认知的创新高度。两者在时间和空间上形成相互印证的哲学对照。年后回来再给大家介绍更多OPPO Find N5的信息同作为极致旗舰，「X」代表了不断探索未知的不凡初心，而「N」则代表了持续突破认知的创新高度。两者在时间和空间上形成相互印证的哲学对照。”

关于OPPO Find N5的发布时间，据知名数码博主“数码闲聊站”透露，该机将在2月正式发布，与小米15 Ultra、真我Neo7 SE等多款新机同步亮相。

综上所述，OPPO Find N5无论是在设计、性能还是技术创新方面，都充满了亮点，成为折叠屏市场中一款备受期待的旗舰之作。作为2025 国内首款折叠屏旗舰，将会给大家带来怎样的震撼呢？一起期待吧，届时天极网将在第一时间带来关于 Find N5 的评测内容。