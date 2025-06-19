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荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

2025-06-19 18:17:43 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】今天下午，荣耀与中国移动联合举办“中国移动 & 荣耀 AI 终端战略合作发布会”。此次合作是双方继智能体互联互通后的战略升级，标志着全球规模最大的移动通信运营商与领先的 AI 终端生态企业，将围绕产品创新、生态共建和商业模式落地展开深度合作。

  荣耀 CEO 李健在发布会上表示：“AI 正引发前所未有的科技革命，深刻重塑产业格局。运营商与 AI 终端企业不仅是互利共生的伙伴，更是推动产业变革的重要力量。中国移动作为全球通信服务龙头，致力于成为 AI 的供给者、汇聚者与运营者;荣耀则是 AI 终端生态的先行者。双方将携手同行，开创合作共赢新局面。”

荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

  中国移动通信集团副总经理张冬指出：“荣耀作为 AI 终端研发的先行者，不仅专注于 AI 技术迭代，更将创新聚焦于普惠消费者。此次合作旨在发挥双方优势，共同打造 AI 终端领域的标杆产品。”

荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

  发布会上，双方共同启动 AI 终端战略合作启航计划，目标是构建开放创新的 AI 终端生态，联合研发 “能理解、会思考、可执行” 的智能终端产品，推动智能体在多终端、多系统间的深度协同，为用户带来更智能便捷的 AI 服务体验。中国移动表示，将以此为新起点，携手荣耀及产业伙伴，开拓 AI 终端新蓝海，重塑智慧生活新范式。

  荣耀作为 AI 终端生态的领军者，始终坚持以人为本，将科技与人文融合，致力于成为全球领先的 AI 终端生态企业。其具备三大核心优势：强大的硬件创新能力，通过 AI 技术推动智能终端在显示、安全等方面实现体验升级;领先的系统级 AI 能力，以 AI 赋能人机交互、端侧模型等，带来创新体验;开放的生态融合能力，构建以人为中心的多设备协同智慧生活。此次合作，正是中国移动对荣耀深耕 AI 领域和产品实力的充分认可。 

荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

  回顾双方合作历程，已在多个领域取得显著成果。产品方面，荣耀 Magic 旗舰系列在泛全联盟的销售规模持续增长，专属千元机合作推动 5G 普及;品牌营销上，双方合作不断升级，如 “全球通逐马计划” 提升了市场影响力;技术合作中，共同推进北斗三号短报文民用系统建设，让卫星通信技术惠及大众。

  李健强调，此次战略合作将以用户需求为导向，以技术创新为动力，从技术、产业和商业三个维度推进 AI 终端生态建设。双方将秉持开放共创理念，共同定义行业标准、推动技术创新、探索商业模式，构建繁荣的 AI 终端生态。

  在当天上午的上海世界移动通信大会演讲中，李健指出当前 AI 落地面临场景、性能、信任三大挑战，荣耀将通过全栈个人知识库、全域智能体协同、全品牌终端互联三大关键技术实现突破。 

荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

  李建还透露，即将发布的荣耀第五代折叠屏旗舰手机 Magic V5，将集成这些技术，不仅是全球最轻薄的折叠旗舰，更将成为行业最强的 AI 智能体手机。 

荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

  荣耀的 “全域智能体协同” 技术，通过智能调配端云算力，实现多 Agent 高效协同，大幅提升生产力。此次与中国移动的合作，双方将联合探索智能终端产品，推动智能体在多终端深度协同，并在家庭、办公、出行等高频场景中寻找价值闭环，探索商业模式。

  在产品联动方面，荣耀 X70i 将迎来重要功能升级，新增 AI 一键直达功能，实现与九天大模型及灵犀智能服务的快速连接，支持移动营业厅服务调取、智能客服对话、语音实时翻译等功能，成为用户获取 AI 服务的便捷通道。

  此次荣耀与中国移动的战略合作，不仅是双方优势互补的新起点，更为 AI 终端产业发展注入新动能，有望加速 AI 技术走进千家万户，重塑未来智慧生活图景。

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