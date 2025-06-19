荣耀携手中国移动 开启 AI 终端战略合作新篇章

【天极网手机频道】今天下午，荣耀与中国移动联合举办“中国移动 & 荣耀 AI 终端战略合作发布会”。此次合作是双方继智能体互联互通后的战略升级，标志着全球规模最大的移动通信运营商与领先的 AI 终端生态企业，将围绕产品创新、生态共建和商业模式落地展开深度合作。

荣耀 CEO 李健在发布会上表示：“AI 正引发前所未有的科技革命，深刻重塑产业格局。运营商与 AI 终端企业不仅是互利共生的伙伴，更是推动产业变革的重要力量。中国移动作为全球通信服务龙头，致力于成为 AI 的供给者、汇聚者与运营者;荣耀则是 AI 终端生态的先行者。双方将携手同行，开创合作共赢新局面。”

中国移动通信集团副总经理张冬指出：“荣耀作为 AI 终端研发的先行者，不仅专注于 AI 技术迭代，更将创新聚焦于普惠消费者。此次合作旨在发挥双方优势，共同打造 AI 终端领域的标杆产品。”

发布会上，双方共同启动 AI 终端战略合作启航计划，目标是构建开放创新的 AI 终端生态，联合研发 “能理解、会思考、可执行” 的智能终端产品，推动智能体在多终端、多系统间的深度协同，为用户带来更智能便捷的 AI 服务体验。中国移动表示，将以此为新起点，携手荣耀及产业伙伴，开拓 AI 终端新蓝海，重塑智慧生活新范式。

荣耀作为 AI 终端生态的领军者，始终坚持以人为本，将科技与人文融合，致力于成为全球领先的 AI 终端生态企业。其具备三大核心优势：强大的硬件创新能力，通过 AI 技术推动智能终端在显示、安全等方面实现体验升级;领先的系统级 AI 能力，以 AI 赋能人机交互、端侧模型等，带来创新体验;开放的生态融合能力，构建以人为中心的多设备协同智慧生活。此次合作，正是中国移动对荣耀深耕 AI 领域和产品实力的充分认可。

回顾双方合作历程，已在多个领域取得显著成果。产品方面，荣耀 Magic 旗舰系列在泛全联盟的销售规模持续增长，专属千元机合作推动 5G 普及;品牌营销上，双方合作不断升级，如 “全球通逐马计划” 提升了市场影响力;技术合作中，共同推进北斗三号短报文民用系统建设，让卫星通信技术惠及大众。

李健强调，此次战略合作将以用户需求为导向，以技术创新为动力，从技术、产业和商业三个维度推进 AI 终端生态建设。双方将秉持开放共创理念，共同定义行业标准、推动技术创新、探索商业模式，构建繁荣的 AI 终端生态。

在当天上午的上海世界移动通信大会演讲中，李健指出当前 AI 落地面临场景、性能、信任三大挑战，荣耀将通过全栈个人知识库、全域智能体协同、全品牌终端互联三大关键技术实现突破。

李建还透露，即将发布的荣耀第五代折叠屏旗舰手机 Magic V5，将集成这些技术，不仅是全球最轻薄的折叠旗舰，更将成为行业最强的 AI 智能体手机。

荣耀的 “全域智能体协同” 技术，通过智能调配端云算力，实现多 Agent 高效协同，大幅提升生产力。此次与中国移动的合作，双方将联合探索智能终端产品，推动智能体在多终端深度协同，并在家庭、办公、出行等高频场景中寻找价值闭环，探索商业模式。

在产品联动方面，荣耀 X70i 将迎来重要功能升级，新增 AI 一键直达功能，实现与九天大模型及灵犀智能服务的快速连接，支持移动营业厅服务调取、智能客服对话、语音实时翻译等功能，成为用户获取 AI 服务的便捷通道。

此次荣耀与中国移动的战略合作，不仅是双方优势互补的新起点，更为 AI 终端产业发展注入新动能，有望加速 AI 技术走进千家万户，重塑未来智慧生活图景。