2024手机行业展望：卫星通信普及 折叠屏价格下潜 AI大模型成为新风口

前言

2023年已经来到了最后一天，今年的手机行业可谓是异常热闹，迎来了一次又一次的变革。有老牌厂商的强势回归，也有手机行业对于VR、AR产业的一次全新尝试，当然还有各大中国手机品牌高度内卷的持续创新。

在写这篇文章之前，我也是去翻阅了的2023各个季度手机出货量、技术创新专利等等资料，得出的结论是：2023相比前几年算得上是手机行业经济恢复的“信心之年”，今天我就从四个方面来和大家来展望2024年的手机行业。

折叠屏价格下潜 将和直板机错位竞争

还记得2018年柔宇发布第一款折叠屏产品的时候，我直接一眼就被惊艳到了，就有一种想要立马拥有的冲动，虽然柔宇后续乏力，但当时接近两万块的售价，让折叠屏手机在我心中直接就竖立了一股高端的产品形象。

在后续的几年中，国内众多厂商跟进，OPPO、vivo、荣耀等等都陆续推出了自己的折叠屏产品。但在2023年之前，你很少可以看到有价格可以来到4000元以下的折叠屏手机。大多数折叠屏新品都在往万元靠。

我还记得在一次吃饭聊天中，有朋友看到了我的折叠屏手机，好奇的问我多少钱，我说一万多。他并没有发出惊讶的表情，而是已经习惯了这个金额。但他随后的一个问题却难倒我了，他向我询问有没有可能哪一天折叠屏也会变成白菜价，几百块就能入手。在我深思了几分钟中，我告诉他：只要主流的直板机一天没有变成白菜价，折叠屏手机就一定不可能变成白菜价。

这是因为折叠屏手机天生就比直板手机多了一块屏幕，多了一副铰链。并且因为供应链的铰链技术现状依旧在不断更新，折叠屏产品的生产成本依旧居高不下。但不代表折叠屏产品不会越来越便宜。

在2019年某大厂发布的折叠屏手机产品价格是16999元，但仅仅过去了四年后，目前最便宜的大折叠屏产品荣耀V Purse在第三方平台的售价来到了5000这个价格段，还不到四年前主流产品的一半。竖屏折叠屏更是离谱，目前最便宜的moto Razr 40只要三千多就能入手。

(IDC折叠屏出货数据)

来到2024年，我认为随着铰链技术、屏幕等等零部件的成本下降，出货量的持续上升(2019折叠屏出货20万台、2022年340万台、2023大概是500万台)，折叠屏手机产品的价格一定会继续下探，更多横向折叠屏产品有望来到4000元至5000元这个价格段，而更小巧的竖屏折叠屏手机说不定会进入2000至3000这个价格段。可以说这两个价格区间，才是直板手机的核心出货价位段。

(荣耀折叠屏手机)

但我大胆预测一波，虽说折叠屏手机的价格一定会降低，但是相比于同价位的直板手机，它一定会缺少一些直板手机拥有的配置，比如芯片性能、后置影像系统、充电速率等等，2024会是同价位的折叠屏手机与直板手机“错位竞争”。

AI大模型成为行业新风口

在2023年各大手机厂商都发布了自己旗下的AI大模型矩阵。比如在2023年11月1日的vivo开发者大会上，vivo蓝心大模型就正式登场，这个模型我也试过，AI写作、AI作图真还有点东西。此外，在骁龙峰会上，荣耀宣布荣耀Magic6系列将搭载第三代骁龙8移动平台，并且也官宣了将会支持70亿参数的端侧AI大模型。最后，OPPO也官方宣布首个端侧应用70 亿参数大模型将会率先在Find X7系列上应用。

(OPPO AI大模型)

那么这边可能还有用户会有疑问，AI大模型究竟是啥？这里我也简单和大家科普一下，就是可以利用这个模型帮助用户做一些需要花费大量精力才能实现的事情，当然可能也会有些不准确但我就是如此理解的。总而言之，我觉得还可以用一句话来表述它：“大数据、大模型、大算力、大能力!真正的智能手机必须要有AI大模型加持。

(vivo 蓝心大模型)

目前在诸多手机厂商的旗舰产品中，都支持了AI大模型功能，但遗憾的是一些老产品因为硬件原因将会永久缺席这个功能，AI运算本就需要强大的性能支持。最新的高铁骁龙8Gen3芯片还针对10B的模型进行测试，在手机中可以以最快30tokens每秒的速度生成，在2024年发布的旗舰手机产品中，老产品没有的AI大模型绝对是最吸引消费者的功能之一，或许还会迎来一波手机换机热潮，当然这些结果的前提是AI大模型可以实实在在帮助用户解决问题。

(荣耀 AI大模型)

就我个人来说，我还是希望在2024年，各大厂商可以帮助AI大模型和手机软硬件互相协同，带来更好的行业发展前景，让更多用户可以从AI技术的发展中获益。特别是老年用户以及小孩群体，让AI大模型提高老年用户使用手机的便利、降低学习成本，做到随叫随用;解放小孩的思维以及想象力，以人为本、行业才能向上发展。在保障用户隐私安全的情况下，带来响应更快、处理能力更强、生成质量更高的本地AI体验。

卫星通信技术全面开花

手机卫星通信技术刚推出时，我就认为这个技术的用处非常大，虽然这个上限因人而异，因地制宜。但在高端手机产品这个消费价位段，这类的高端通信技术是一定可以吸引到有消费购买力的人群。

2023年支持手机卫星通信技术的手机产品，少的可怜。但2024就不一样了，这是因为卫星通信已经成为了手机厂商竞争的下一个战场。就目前各家官宣的消息，荣耀、vivo、OPPO都已经表明将会在新一代的旗舰手机中搭载卫星通信技术。

这里也是举两个例子，马上将会发布的荣耀Magic6系列和OPPO Find X7系列都会搭载卫星通信技术。荣耀公司研发的是鸿燕卫星技术，OPPO则是通过卫星天线、方向图调度等等技术来实现卫星通信功能。此外，中兴、金信诺、盛路通信等等多家上市公司均已进入手机卫星通信产业链。

在2024年我们不仅仅会在众多高端手机中看到卫星通信技术，甚至在2024年的后半段这个技术还会下放到中低端手机产品中，加速卫星通信手机的市场竞争。总得来说，手机支持卫星通信技术一定会成为2024年的趋势，甚至是一种主流。此外，这个技术对于我国的北斗卫星发展也有好处。

4G手机淘汰 5G全面普及

在2023年众多手机厂商发布的新品手机中，你几乎看不到会有只支持4G网络的手机产品。当然有个品牌是例外，但今年强势回归后，或许也象征着2024年我们很难再看到新品4G手机了。

(5G手机)

5G网络正式投入商用后已经普及了好几年，5G手机芯片从最初的高高在上，到如今的手机标准配置。一方面象征着我国5G网络基站覆盖的速度之快、之广，也代表着上游这些芯片厂商已经慢慢放弃了生产4G手机芯片。现在你只需要花费几百块就可以在二手平台购入一台支持5G网络的智能手机。

(4G手机)

但这里要注意一点，4G手机淘汰并不代表4G网络也会被淘汰。在一些5G覆盖不到的地区，我们依旧还是要使用4G甚至是3G网络来进行移动通信。但就目前的运营商来说，还是在大力推广5G，前段时间中国移动甚至还下架了4G套餐。我们国内某个手机厂商甚至已经在开始5.5G以及6G网络的测试了。

总结

就目前这个势头来看，手机行业并不会进入夕阳红的阶段。这也是因为手机用户的卷入度高、需求性强，或多或少可能会存在一些销量波动期，但不存在明显的衰退期。并且随着手机行业和汽车行业的不断深入融合，汽车会带动手机、反之手机也会带动智能汽车产业。我认为，在2024年手机行业多半会处于一个向上的正能量“成长”阶段，无论是新品发布速度、还是手机销量等等。