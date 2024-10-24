简约不简单，OPPO Find X8系列现场图赏

【天极网手机频道】全新OPPO Find X8系列已于10月24日晚正式发布，除了备受关注的天玑9400处理器以及强大的影像功能之外，这一次Find X8系列一改经典拼接设计，而是采用极窄四等边的纯直屏设计、黄金比例的屏幕圆角过渡、轻薄的机身尺寸与重量以及丰富的配色选择，让OPPO Find X8系列在同类产品中脱颖而出。



OPPO Find X8

Find X8系列第一次让影像旗舰如此轻薄，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，Find X8至 7.85mm，轻至 193g。Find X8 Pro 更在集成 “怪兽般”潜望长焦的同时，摄像头模组厚度大幅降低 30%，整机降低 13% 以上，在薄至 8.24mm 和轻至 215g 的机身中为用户带来绝佳手感。



OPPO Find X8



OPPO Find X8 Pro

屏幕方面，OPPO Find X8系列采用了黄金比例的屏幕圆角过渡和小尺寸的前置镜头开孔，这样的设计不仅提升了屏幕的美观度，更保证了用户在使用过程中的沉浸感。



OPPO Find X8系列

OPPO Find X8 系列不仅是超轻薄直屏，也是超窄边直屏，Find X8 实现了四边等宽的 1.45 毫米极窄边框，完美平衡了小直屏的手感与 6.59 英寸大屏的视觉体验;Find X8 Pro 则采用等深四微曲设计，为 6.78 英寸大屏带来浑然一体的自然手感。



OPPO Find X8系列在

这一设计不仅为用户带来了更为宽广的视觉体验，更使得手机在整体上显得更为简约、大气，加上轻薄的设计即使长时间握持手机时，也不会感到丝毫的疲惫感。

Find X8提供星野黑、追风蓝、浮光白、气泡粉四种多彩配色，Find X8 Pro 提供晴空航线、漫步云端、星野黑三种配色；镜头模组的设计简洁而不失精致，与手机的整体风格相得益彰。中框部分的哑光铝合金材质，与前后面板之间的圆润过渡，不仅提升了手机的质感，也使得手机在握持时更加舒适;侧边配备的三段式拨片，为用户提供了更为便捷的静音、震动、响铃的操作。



OPPO Find X8 Pro

目前OPPO Find X8系列已经开启预售通道，其中OPPO Find X8 包括12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB 五种存储组合，4199元起售;Find X8 Pro 包括12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB 四套存储组合，5299元起售;Find X8 Pro 卫星通信版集成16GB+1T存储，售价为 6,799元;全系已于10月24日21：00开启预订，并将于10月30日10：00全面开售，同时，OPPO Find X8 系列即将在海外更多市场登陆和发售。感兴趣的用户不妨前去官网了解。