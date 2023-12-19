技术成熟了！从中低端到高端旗舰，今年的国产手机几乎都使用了国产屏幕

【天极网手机频道】OLED这一屏幕材质被广泛应用于各个领域，你在家里看的电视可能是OLED，大到商场的电子广告牌，小到手表的屏幕都有可能是OLED材质。我们现在最常用的智能手机也已经大都采用OLED材质屏幕，在过去的几年中，OLED屏幕完成了从高端手机向中低端手机的普及。而在今年，国产智能手机的OLED屏幕正在经历供应商从三星向国内自主品牌的转变。

前言

OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板)，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄，可视角度更大，并且能够显著的节省耗电量。因此这种技术和体积小巧的手机天然的契合，拥有柔性可以弯折的特性也为智能手机的屏幕形态提供了更多的可能。

三星作为全球最大的OLED屏幕制造商之一，具有强大的生产能力和供应链优势，因此作为自家旗舰手机产品线的Galaxy S系列也就成为了早期搭载OLED屏幕机型。在小编印象中，早期的三星AMOLED与高端LCD之间在显示效果上还存在很大差距，但是三星一直在全力推广和开发AMOLED技术。

OLED屏幕在国内的流行

三星Galaxy S6系列的新一代AMOLED终于在显示效果上达到了和高端LCD媲美的水平，OLED天生的出的色彩表现、高对比度和广视角等优点被进一步放大。而且得益于三星对柔性显示技术的开发，三星Galaxy Note edge和三星Galaxy S6 edge成为最早一批使用曲面屏幕的手机。在三星优秀的工业设计加持之下，曲面屏幕配上鲜艳的色彩，那种流光溢彩的感觉能带来极强的质感。三星用柔性OLED给整个机圈上了一课，从那时开始曲面设计与OLED屏幕的组合开始在国产手机中流行起来。

2017年发布的iPhone X则进一步推动了OLED屏幕在国产手机中的应用，三星OLED屏幕在很长时间内都是国产手机的首选。虽然在之前有一些品牌使用过LG供应的OLED屏幕，但是由于其拉夸的显示表现，那些手机均以失败收场。

国产手机品牌对国产OLED屏幕的扶持

2018年，华为Mate20 Pro发布，这款手机创下了很多个属于华为的第一。除了搭载当时最先进的麒麟980处理器，徕卡三摄像头，3D人脸结构光之外，Mate20 Pro还拥有华为手机产品线中罕见的2K分辨率OLED屏幕，遥遥领先于目前最新的Mate60系列。

虽然华为Mate20 Pro屏幕的参数很亮眼，但是由于屏幕供应商选择了LG和国内自主品牌京东方(BOE)，因此在显示表现上差了三星一筹，好在华为顶住了来自外界压力。在Mate20 Pro上京东方屏幕的显示效果要好于LG，因此中后批次的Mate20 Pro屏幕供应商都以京东方为主，并且一直延续到目前最新的华为Mate旗舰手机。

国产OLED屏幕走出了自己的道路

得益于华为强大的品牌影响力，显示效果的差距并没有影响到Mate系列手机的销量，京东方(BOE)也在此期间得到了足够的资金和发展空间。除了为每一代华为旗舰手机中提供显示效果更好的OLED屏幕之外，京东方(BOE)在护眼这条赛道上开启了新的探索。

荣耀在独立之前一直是华为新技术的试验田，在荣耀30 Pro+上京东方(BOE)首发了高频PWM调光的OLED屏幕。区别于三星AMOLED的低频调光，高频调光拥有更加护眼的属性。虽然荣耀30 Pro+上的高频PWM调光OLED屏幕拥有寿命低，容易烧屏的缺点，但是护眼的属性在消费者中得到了积极的反馈，京东方(BOE)走出了一条属于自己的道路。

国产OLED屏幕崛起

通过改良总结荣耀30 Pro+高频调光屏幕暴露出的问题，京东方(BOE)将这一技术完善。但是这一次华为的Mate手机却缺席了，因此这块完全体的1920Hz高频调光屏幕被荣耀的旗舰机Magic3首发搭载。从此之后，高频调光的护眼屏幕逐渐被荣耀的全系机型采用。

在京东方(BOE)之后，华星光电，维信诺，天马等国产屏幕供应商也加入了通过高频调光带来护眼属性的道路。随着国产OLED屏幕技术的不断提升和成本的降低，国内厂商在OLED屏幕市场的份额也在逐步扩大。越来越多的手机、电视、显示器等电子产品开始采用国产OLED屏幕，这不仅提升了国产OLED屏幕的品牌知名度，也进一步推动了国内OLED产业的发展。

如今不只是华为和荣耀，其他的国内手机品牌都开始在自家的各价位的拳头产品中使用国产OLED屏幕，并且以此作为重要卖点，国产OLED屏幕真正的崛起了。