聊聊苹果新机，发布会观后感：参数党的狂欢，缺失的创新感，环保贯彻到底

这几张是今年苹果秋季新品发布会的产品总结图，它们有个共同的特点就是数字变得越来越多，2000尼特亮度，多少倍变焦，像素量等等关于硬件参数部分的比重占的越来越多，回顾这两年iPhone的产品总结图，你会发现那些创新相关的技术与卖点正在逐渐减少。

这种情况反映到整场发布会的观感上，我觉得稍微有些乏善可陈，我和在场的各位小编看完之后都觉得这场发布会相比于往年普通了很多，除了高级的转场剪辑，少了些和友商的对比，多了些环保之外，很多部分的风格都开始趋向于国内手机发布会的风格。虽说按照苹果大小年更新的节奏，我们都清楚今年的15系列会是着重提升内在的一代，发布会前的各种消息偷跑也让我们对这次iPhone要升级的部分有了一个心理准备，明明是配置方面的巨大升级，但这次发布会看完我还是感觉比往年要更平淡一些。

对于我这种非果粉的用户来说，苹果吸引我的一直就不是它的参数部分，比如iPhone15的2000尼特屏幕很强，但相信明年国内厂商的旗舰机也都会跟进这样的技术，iPhone 15 Pro Max的潜望式长焦采用了我们没有在其他手机上见过的全新结构，但是回到实际的使用上，5倍的变焦倍率在安卓阵营中早就不是什么新鲜的东西。

苹果也大概率不会给这颗长焦镜头搭配上主摄级别的传感器，因此实际的拍摄效果虽然会比曾经的iPhone有很大提升，但是大概率打不赢安卓阵营的影像旗舰，体积更小或许才是我们这些科技迷更在意的东西，这应该是目前手机上最小的5倍潜望式长焦镜头，配合上苹果一直在色彩方面的耕耘以及RAW格式在手机摄影中的运用，相信这次的15 Pro Max会让喜欢拍照的苹果用户满意。

A17 Pro处理器是最近几年iPhone处理器中升级幅度比较大的一次，采用了3纳米的制程工艺，从苹果A系列制程进入5纳米开始，A14、A15、A16这三代处理器在性能和功耗上并没有明显的提升，在挤了三年牙膏之后，带着新的名字A17 Pro来了，得益于新的制程工艺，这颗处理器的CPU与GPU都运行在了更高的频率上，大幅提升的内部晶体管面积，也允许苹果在A17 Pro内部配置独立的视频编解码单元和光追单元，让iPhone的影音处理表现和渲染性能来到全新的维度。性能提升的同时，功耗也进一步得到降低，在性能和续航方面的表现上，全新的iPhone 15 Pro与Max无疑是这个系列中表现最好的存在。

Pro系列机身换成了钛合金，同时采用了更圆润的边框过度，使得这次iPhone超大杯的手感终于有了进步，更窄的边框也很好的优化了这代Pro版本的身材，相信这对于普通消费者来说是感知很强的升级。除此之外，全新的自定义按键取代了静音键，加上更好的镜头防抖，以及全系更换的USB-C接口就是这次iPhone更新的全部了。在硬件方面的提升上，这次的iPhone 15 Pro系列的确是能让人满意的，是参数党的狂喜，而这些也就是发布会中关于iPhone的全部了，整场发布会充斥着各种数字，参数与硬件配置成为了这次发布会的重点，而我更在意的软件层面创新却屈指可数，这是让我比较遗憾的。不过苹果其实早就已经习惯将软件与硬件的升级拆开，放在一年中的两场发布会来讲，但在过去每次新iPhone发布时， 苹果都会以软硬结合的形式带来一些全新的功能创新，而这一次的iPhone的提升就仅仅体现在堆料方面，功能性上的改变全靠iOS17系统自带的特性，以及自定义按键来支撑，再加上没有传说中的iPhone Ultra没有One More Thing，导致今年发布会结束我意犹未尽的感觉十分明显。

好在，这应该是继iPhone13 Pro系列之后，硬件升级最大的一代iPhone，部分型号的价格少浮上涨，但是参数上的升级是实打实的，更好的拍照，更轻更结实的机身，更快更省电的处理器都是能大幅提升使用体验的部分，可以让我们消费者有明显的感知，经历了去年升级灵动岛和摄像头，其余方面挤牙膏的iPhone14 Pro系列之后，今年iPhone15系列的改变还是比较有诚意的。

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