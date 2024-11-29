OPPO Reno13领衔新机：京东尝鲜好评率高达99%

【天极网手机频道】超美小直屏OPPO Reno13系列于11月29日正式开售，凭借媲美iPhone16系列的外观设计和质感，OPPO Reno13在OPPO京东自营旗舰店尝鲜购机中做到了5分钟售罄的程度，更是在首销期间收获了99%京东自营店的好评率，其火爆程度不言而喻，小编今天带大家来盘点一下OPPO Reno13系列的核心竞争力究竟在哪？这款超美小直屏OPPO Reno13究竟有何魅力。

颜值吸引用户的第一步 质感是留住用户的第二步

出彩的外观设计，其手机颜值深深吸引许许多多的用户。这次OPPO Reno13主打的“蝶蝶紫”配色可谓是做到了直击用户的审美侧重点，OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机的角度时翅膀仿佛注入了生命力，年轻群体用户向往的自由在这一刻具象化了。

上手后，基本都会被其精致的手感和优越的握持手感惊艳，这次的OPPO Reno13薄至7.24mm和轻至181g的机身为6.59英寸的1.5K超高清小直屏带来浑然一体的自然手感，边框同意采用了颇有质感的金属材质。在后盖的设计方面，采用了和iPhone16同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

优秀的用机体验是留住用户的第三步

从Reno系列诞生以来，都是以切实有丰富的拍照功能体验留住用户的，而此次Reno13同样在以往Reno12的基础上，结合时代热潮的AI技术，做到了更加完善的体验，甚至直接下放了旗舰OPPO FindX8系列中的柔光模式和胶片风格功能，妥妥拉满了用户的用机的体验。

首先，在今年火热朝天的实况照片在OPPO Reno12系列中早早做到了国内第一批支持的程度，此功能在Reno13系列的到延用毋庸置疑。所以作为新一代的Reno系列，OPPO必须做出新的功能体验，才能吸引用户换机，因此，OPPO Reno13系列最出彩的相机功能是采用了自家旗舰手机中的新相机功能：柔光模式和胶片风格。

还有一个吸睛的亮点就是水下相机功能，此次的OPPO Reno13系列支持IP68和IP69级别的防水级别，并且官方甚至预热了水下拍摄功能，说明对于OPPO Reno13的防水工艺颇具信心。与此同时在系统层面，OPPO Reno13还为此新增了排水功能，通过结合马达将设备的水渍通过一种特殊频段的震动将之排出，为用户的担心排忧解难。

在售价方面，OPPO Reno13标准版12+256GB的版本售价2699，12+512GB版本售价2999，16+256GB版本售价2999，16+512GB版本售价3299，16+1TB版本售价3799，OPPO Reno13 Pro12+256GB的版本售价为3399元，12+512GB版本售价为3699元，16+512GB版本售价为3999元，16+1TB版本售价为4499元。另外，此次OPPO还专门推出了宋雨琦限定礼盒套餐版本限时加购。

(PS：礼盒包含 Reno13系列定制手机壳x1、定制充电宝×1、宋雨琦限定海报×1、宋雨琦限定立牌 ×1、宋雨琦限定小卡x4、宋雨琦限定人生四格 ×1、宋雨琦限定贴纸x1。)

对于喜欢记录生活的用户，推荐一步到位入手高内存的版本，同时如果喜欢直屏建议收入OPPO Reno13的标准版即可，喜欢大屏同时喜欢曲面屏的视觉体验和手感的用户更推荐OPPO Reno13 Pro。OK，以上就是关于新机OPPO Reno13系列的亮点总结。