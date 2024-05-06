首发搭载蓝图影像！vivo X100系列新品官宣，首款Ultra 5月13日亮相

【天极网手机频道】从高分辨率到多摄像头系统，再到AI技术的融入，手机影像功能正变得越来越强大。各大品牌竞相推出创新技术，如潜望式镜头、一英寸传感器等，不仅提升了拍摄质量，还拓展了拍摄场景。不过在超长焦领域，“看得见拍得请”一直是行业未曾企及的痛点。5月13日，vivo将召开“影像新蓝图暨X系列新品发布会”，预计将在超长焦等多个领域带来其最新的解决方案。

天极网了解到，vivo X系列即将升级发布多款旗舰新品，除了vivo X100s之外，vivo史上首款Ultra手机vivo X100 Ultra将重量级登场，带来全方位无死角的“灭霸影像”性能。随同发布的，还将有vivo全新的影像技术品牌蓝图影像，为vivo“蓝科技”家族再加一个重磅成员。

据悉，vivo影像是一个“自研与共研”并行的开放型体系，也是一个可持续创新的融合型体系。此次发布蓝图影像，不仅是vivo十余年影像技术研发和创新积累的阶段性总结，也代表着vivo为未来移动影像设定伟大“蓝图”的雄心和抱负。与此同时，vivo也与蔡司签署了全新联合研发协议，双方合作将迈入全新篇章，携手继续探索移动光学的新高峰。

影像灭霸降临，vivo将推出史上首款Ultra手机

在业界强烈的期盼声中，vivo史上首款Ultra手机即将登场。作为一款影像灭霸，vivo X100 Ultra是vivo蓝图影像科技的“自研”扛鼎之作，是与光学巨头蔡司的“共研”里程之作，也是与供应链伙伴一起完成的“巅峰之作”。据悉，vivo X100 Ultra除将首发搭载蓝图影像之外，还将搭载2亿像素APO蔡司长焦，以及5千万像素的LYT-900主摄像头和CIPA 4.5级云台防抖，为演唱会拍摄场景带来史无前例的“长焦舞台”功能。vivo X100 Ultra将针对演唱会场景中光线环境复杂、拍摄距离更远、拍摄主体频繁移动等难题，做出定制研发优化，助力观众在演唱会上留住偶像的珍贵表演瞬间，真正打造一款独树一帜的超级演唱会神器。

vivo X100 Ultra还会将vivo此前成功推出的五大长焦影像极限功能全部收入囊中，包括可以清晰地拍摄合作伙伴宝马赛车驰骋的“高速运动”功能;可以达到3.4:1的业界最高放大倍率的“长焦微距”功能;不管是微光还是逆光、眩光或反光，都能让人像融入夜色、熠熠生辉的“暗光长焦人像”功能;以长焦镜头捕捉星光收揽星相的“长焦极地星空”功能;还有助力用户记录晚霞悬日之美的“长焦悬日”功能。此次vivo又再次创新推出“长焦舞台”功能，使vivo X100 Ultra集齐了“六大长焦影像极限”，正如灭霸在漫威宇宙中集齐的六块宝石，将共同组成“影像灭霸”能打出快门响指的理想蓝图。

与此同时，vivo X100 Ultra也将搭载最新版V3+影像芯片的超强能力，并融合vivo最先进的AI能力和影像算法，使其拥有媲美苹果的4K 120fps视频拍摄能力。除了灭霸级影像能力的降临之外，vivo X100 Ultra也会把其他配置全部拉到顶配。性能、通信、续航、散热等，每一个维度都将以超出预期的姿态出现，重新定义Ultra标准。

采用超薄直屏设计，vivo X100s颜值与性能齐飞

在即将到来的发布会上，一款年度超薄直屏旗舰也呼之欲出。vivo X100s将采用高颜值直屏设计，搭配超薄机身尽显时尚优雅。据悉，vivo X100s将有青云、月光白等多款配色。青云配色带着浪漫的度假气息，像是海边雨后初晴的天气，与汝窑追求的“雨过天晴云破处”异曲同工。月光白配色则拥有一种极致的清冽至纯，像融化在手心里的雪花一样温润清爽。在两款配色的演绎下，vivo X100s的超薄直屏机身颜值爆表，或将是2024年度最好看的旗舰手机。

外有超高颜值，内有澎湃动力。vivo X100s将首发搭载联发科天玑9300+旗舰平台。该芯片采用全大核架构，超大核主频显著提升，单核能力也将显著增强。根据Geekbench跑分结果显示，天玑9300+旗舰平台单核得分2313分，多核得分7743分，实现了单核和多核双双起飞。在第三方评测机构安兔兔V10.2.4版测试结果中，搭载天玑9300+旗舰平台的vivo X100s，在室温环境下跑出了2305267分的总成绩，强悍性能再次稳步提升，vivo X100s即将成为新一代性能王者。

vivo X100s还将为用户带来全新的AI影像新玩法。基于产品强大的AI算力，以及vivo自研算法，vivo X100s可为用户的照片注入虚拟元素，同时维持高度现实感，从而实现变换季节和超现实环境人像效果，一键就可以穿越四季，让用户感受到多样化端侧生成式AI创新体验。此外，vivo X100s还会加入更强大的vivo自研算法和旗舰级硬件实力，搭配光学巨人蔡司T*镀膜加持，以及全新影像品牌蓝图影像的赋能，vivo X100s仍将是2024年同档位手机影像实力天花板。vivo X100s将从外观、性能、影像等全方位出击，成为一款年度最值得期待的超薄直屏旗舰。

vivo X100系列新品，是vivo在vivo X100和vivo X100 Pro两款产品收获良好市场和口碑基础上乘胜推出的诚意之作，将为用户带去更极致的创新和更卓越的体验。5月13日即将登场，敬请期待。