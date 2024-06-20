一加联合宁德新能源推出冰川电池，一加 Ace 3 Pro 首发

【天极网手机频道】6 月 20 日，一加联合全球电芯制造业引领者宁德新能源科技，正式发布全新的专为高性能手机打造的冰川电池，并宣布将在一加新机一加 Ace 3 Pro 上首发搭载。一加中国区总裁李杰表示：“抛开性能谈续航，和抛开续航谈性能，都毫无意义。一加冰川电池是专为高性能手机打造的电池技术，它将引领智能手机的续航革新。”

高性能一直是一加的产品基因，而好的续航体验则是让高性能长久释放的重要基础。一加采用 3 大全新自研技术，10 大行业领先技术，专为高性能手机打造了冰川电池。它不仅能做到目前行业唯一的 6100mAh + 100W 大容量与极速闪充组合，而且在体积、寿命和功率稳定输出等方面都领先行业，各方面素质表现都无懈可击，是高性能手机的最佳搭档。

专为高性能手机打造，大容量小体积兼备

一加冰川电池采用全新一代硅碳负极电池技术，相较于传统的石墨负极电池，它大幅提升电池中的锂离子含量，将电池能量密度提升到行业领先的 763Wh/L，同时冰川电池做到了目前行业最高的 6% 负极硅碳含量，多项技术加持，使得一加冰川电池可以拥有高达 6100mAh 超大电池容量，这是一加有史以来的最大电池容量，也是目前行业硅碳负极电池能做到的最大容量。

一加冰川电池上全球首发自研的高容量仿生硅碳材料，在拥有 6100mAh 超级电池容量的同时，体积比 5000mAh 的石墨电池更小，令整机手感更加轻薄。

自研成果加持，软硬结合有效提升电池循环寿命

高性能手机往往有着更长的换机周期，电池长寿命自然必不可少。为此，一加冰川电池采用全新自研仿生蜂巢结构设计，并引入一系列技术工艺，护航硅碳负极电池长循环寿命。软件层面，一加冰川电池还采用自研硅碳负极电池健康算法以及一系列行业领先的电池寿命技术，软硬结合，有效提升硅碳负极结构稳定性，带来行业领先的电池健康寿命。

一加 Ace 3 Pro 首发搭载行业唯一 6100mAh + 100W 闪充续航组合

性能猛兽一加 Ace 3 Pro 将首发搭载冰川电池，支持长寿版 100W 超级闪充，可以实现 15 分钟从 1% 充至 52%，仅需 36 分钟从 1% 充至 100%，是行业唯一一个同时做到 6100mAh 电池加百瓦充电的闪充续航组合，续航更久、充电还更快，让用户远离电量焦虑。

同时一加 Ace 3 Pro 还采用全新直流架构以及智慧充电引擎算法，边玩边充也可拥有更快充电体验。这也让一加 Ace 3 Pro 在日常续航测试(DOU)中成功突破 2 天，真正做到了「两天充一次，一次用两天」，引领智能手机的续航革新。

沟通会上，李杰还宣布一加 Ace 3 Pro 将搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，并刷新了这颗芯片的安兔兔跑分记录。此外，一加还为这款超强芯片加持了独家性能黑科技，将在性能重载场景为用户带来新惊喜，为用户带来前所未见的巅峰游戏体验。

十年前，OPPO 闪充引领手机「闪充革新」，用“充电五分钟，通话两小时”改变了消费者的充电习惯。如今，一加和宁德新能源携手带来的冰川电池更是首次打破了以往性能、轻薄、续航三者不可兼得的情况，为高性能手机带来前所未有的续航体验。