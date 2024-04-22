充电5分钟通话10小时， OPPO K12开启百瓦闪充+超长续航双普及时代

【天极网手机频道】“充电5分钟通话2小时”，不知不觉已经10年，OPPO在充电这件事上不仅改变了用户使用习惯，而且把快充变成了标准。4月22日，OPPO举办了主题为「在充电这件事上，我们改变了一点世界」闪充十年媒体沟通会，OPPO闪充科学家张加亮回顾了OPPO开创并引领闪充发展的十年历程，并对未来闪充技术发展趋势发表了自己的判断。会上，张加亮称即将发布的OPPO 新品 OPPO K12 搭载长寿版100W 超级闪充和 5500mAh 大电池，实现充电 5 分钟，通话 10 小时，全面开启百瓦闪充和超长续航的双普及时代。

2014 年，OPPO 在Find 7上发布了第一代VOOC闪充。十年来，从22.5W VOOC闪充，到现在量产的240W SUPERVOOC超级闪充，OPPO 一直没有停下闪充研发的脚步。从只有少数高端旗舰机用户才能享受，到如今每天都有超过 3 亿人体验到OPPO闪充带来的便利。张家亮称：“OPPO闪充改变了用户的用机习惯，治愈了无数人的充电焦虑，也加速了行业的快充普及，OPPO用十年将快充做成了标充。”

目前，在全球手机行业中OPPO 的快充专利申请已经超过 3700 件，位列第一，几乎每两项与快充相关的有效授权专利中就有一项与OPPO有关。与此同时，OPPO已向超过40+ 闪充生态伙伴品牌开放闪充的专利授权，还深度参与制定了诸如 UFCS 融合快充标准的制定，与行业伙伴共同努力推动更多手机用户享受到便捷的快充服务。持续的技术投入也让OPPO闪充技术一举荣获了国家级科学技术银奖。

张加亮称，未来闪充技术还会在材料技术，系统，软件上进行技术进阶和瓶颈突破，但对于用户来说，目前充电效率的边际效益已经开始逐渐递减，用户不仅期待快速充电，也希望手机能有更持久的续航能力。

在沟通会上，张加亮表示即将发布的OPPO K12是 OPPO 迄今续航最好的智能手机。它搭载长寿版100W 超级闪充和5500mAh超大电池，可以实现充电 5 分钟，通话 10 小时。根据DOU续航测试，其续航时间高达1.88天，游戏时间长达8.76小时，支持高达17.28天的超长待机时间。

十年前，OPPO 为了解决用户用电需求提升、机身空间有限、电池容量有限三者矛盾的问题，选择了一条「更难但更美」的路，开启了闪充普及时代。现在，OPPO K12 又将解决中端机用户闪充与续航无法兼顾的用电体验痛点，同时普及「百瓦闪充」+「超长续航」，让更多人真正同时享受更快充电和更长续航的旗舰级体验。