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新增“超清”出图，Find X7手机迎来ColorOS 14.0.1.626 版本更新

2024-05-27 12:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】OPPO最近为 Find X7 手机推送了全新的 ColorOS 14.0.1.626 版本更新，不仅为用户带来了诸多新功能，还提升了手机的安全性和性能。这次更新将 Android 安全补丁更新至了 2024 年 5 月的版本，为用户提供了更高的系统安全性。在当前网络安全日益严峻的环境下，这样的更新无疑为用户提供了更加坚实的保护，让用户在使用手机时更加安心。

新增“超清”出图，Find X7手机迎来ColorOS 14.0.1.626 版本更新

  除了系统安全性的提升，ColorOS 14.0.1.626 版本还针对移动网络连接稳定性进行了优化。在日常使用中，用户可能会遇到网络连接不稳定、信号弱等问题，这不仅影响了用户的网络使用体验，还可能造成数据丢失等不必要的麻烦。通过此次更新，OPPO 对移动网络连接进行了深度优化，使得用户在网络使用中能够享受到更加稳定、流畅的体验。

  而在相机功能方面，ColorOS 14.0.1.626 版本更是带来了令人惊喜的更新。在照片模式下，后置主摄新增了“超清”出图功能，通过超光影引擎技术，从全分辨率图像中挑选出细节最丰富的部分进行融合，并输出两倍分辨率(2500 万像素)的图像。这一功能的加入，使得用户在使用 Find X7 拍摄照片时能够获得更加清晰、细腻的画面效果，无论是风景、人像还是微距拍摄，都能够轻松应对。

新增“超清”出图，Find X7手机迎来ColorOS 14.0.1.626 版本更新

  据了解，Find X7搭载了前置 32MP(索尼 LYT506)镜头，后置 50MP 主摄(索尼 LYT808，1/1.4 英寸，支持 OIS)+ 50MP 超广角(三星 S5KJN1，1/2.8 英寸)+ 64MP 潜望长焦(OV64B，1/2 英寸，悬浮棱镜防抖，最近对焦距离 625px)，同时还拥有专业哈苏人像模式和全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄功能，被网友誉为“超级标准版”。如今ColorOS 14.0.1.626 版本的更新，无疑让 Find X7 成为了更加出色的拍照利器。目前，Find X7正在线上线下全线热销，第三方平台大促价已打至3K档，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。

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