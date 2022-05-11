2K价位强悍性能神机正式开售 iQOO Neo6 SE首销战绩不菲

作者：LL

【天极网手机频道】继iQOO Neo6 SE发布后，相信不少iQOO粉丝正在等着这款强悍性能神机的开售信息。就在今日上午10:00，iQOO Neo6 SE于线上线下正式开售，首销战绩相当不菲。凭借各方面均衡的表现，iQOO Neo6 SE首销即斩获包括“京东安卓手机全价位段”、“京东手机第三方平台安卓手机单品”、“天猫安卓手机全价位段”和“苏宁安卓手机全价位段”在内四大渠道的销量及销售额双冠军，彻底夯实“2K价位最值得买产品”的地位。

外观方面，iQOO Neo6 SE提供了星际、霓虹、炽橙三款复古未来主义配色。以霓虹为例，整体观感像是霓虹灯一般绚丽迷离，而后置影像模组上则采用像素风设计，契合度相当高。远远看去，整个模组类似一张35mm胶片与拍立得相纸，将复古元素与未来感巧妙地融合在一起，视觉冲击感十足。

屏幕方面，iQOO Neo6 SE采用一块6.62英寸的AMOLED屏，E4发光材料，2400×1080的分辨率，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节。具备“双10倍触控微操”，支持SGS低蓝光认证、HDR10+、1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度等配置，显示效果相当不错。

性能方面，iQOO Neo6 SE搭载的是一代神U骁龙870，其采用7nm制程工艺，1+3+4八核心设计，相较于骁龙865，CPU与GPU性能均提升10%左右。经过iQOO多次的专业调校，骁龙870的性能得到了充分释放，配合超频版UFS 3.1和内存融合2.0，完全能够满足用户对于时下各种大型手游的性能需求。

散热方面，iQOO Neo6 SE采用叠瀑液冷散热系统，包括五层立体石墨与大面积液冷VC均热板，散热总面积高达36907mm2，相较iQOO Neo5 SE，散热总面积提升约48.2%，能够更加直接有效地降低手机的核心温度。此外，配合X轴线性马达与封闭式立体双扬，iQOO Neo6 SE能够实现观感、触感、振感、听感的高度融合，带来更加沉浸式的游戏体验。

影像方面，iQOO Neo6 SE配备的是一套后置三摄影像模组：6400万像素的主摄镜头、800万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头;前置则是一枚1600万像素的单摄镜头。在这样一套硬件设备加持下，配合多种趣味玩法，无论是白天还是夜晚，iQOO Neo6 SE完全能够满足用户的多方面的影像需求，轻轻松松就能定格下生活的美好瞬间。

充电与续航方面，iQOO Neo6 SE配备的是4700mAh的大电池以及80W的双电芯闪充。在同档位手机中，iQOO Neo6 SE的整体续航能力是足以位列前茅的。尤其是80W的双电芯闪充，与iQOO Neo6一样，根据官方的测试数据，最快30分钟即可将手机从0%的低电量充至100%。

售价方面，iQOO Neo6 SE的8+128GB版本仅售1999元;8+256GB版本售价2299元;12+256GB版本售价2499元，性价比是相当高。目前，iQOO Neo6 SE正在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等线上授权电商平台，以及线下iQOO专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店正式售卖中。现在购买享受6期免息分期，首销日还加赠iQOO入耳式耳机(Type-C口)，于6月18日前购机用户还能加享价保。感兴趣的朋友，可以前去多了解一下，相信会让你满意的。