iPhone 14，你真行

作者：大飞哥

【天极网手机频道】十一假期收到了iPhone 14，集中用了一周，说说我的体验感受。

先用一句话总结并为这款产品定个调，虽然它不支持高刷，也没有资格上岛，但iPhone 14这部绝对会后期发力的入门级旗舰，将成为接下来两年的新街机。

iPhone 14依旧和前两代机型在外观上保持了充分的一致，熟悉的外观、熟悉的手感甚至是熟悉的芯片，让iPhone 14发布至今都被冠以了需要拿放大镜去寻找升级的新品。网上的风评大多是：“这有啥更新的必要？”“太不值了!”“真是13香!”。

所以，我凭什么断言它会是接下来两年的新街机呢？

在拿掉mini系列后，iPhone 14独自扛起了iOS入门旗舰机的大旗，发布至今，它在等一个机会，一个只属于它的机会。

如果把时间线拉回到2017年，和iPhone X同场亮相的iPhone 8 Plus以及晚一年推出的iPhone XR在当时被不少人所“嫌弃”，但市场的评判依据是靠销量说话，而不是用嘴。

恐怖的是，整个2019年iPhone XR的出货量大约是4630万部，高于同年最新款iPhone 11的出货量。这款经济适用型iPhone在经历航母级黑边儿事件后依旧成为爆品，就好比最后补时1分钟连进两球3:1完胜，这无非两个原因，首先是掏最具性价比的钱把玩最新且完整的iOS生态，其次是它和iPhone X的体验真没差太多。

如果你把XR和8 Plus作为当年围绕在iPhone X身边的僚机，那如今的iPhone 14和14 Plus就是今年Pro系列两台机型的贴身侍卫。

所以，一方面沿用的A15芯片无论是性能，还是能耗表现，仍是安卓旗舰SoC难以望其项背的。更关键的是，你几乎在这台入门旗舰上，找不到任何产品力上的瑕疵。

更大的主摄传感器，更大的光圈，新加入的视频运动模式，全新的内部设计，提升的续航表现这些都在补齐三年前iPhone 11这套模具的产品短板。

实际上，最近几年新款iPhone系列发售后都有着几乎相同的规律，起初热卖和疯抢的一定是Pro系列。但随着时间的推移，借助双11、双12甚至是第二年的618等活动窗口，入门机型会迎来大爆发，通过价格下探完成销量暴增。

和Pro系列相比，iPhone 14和14 Plus这两款机型最稳的基本盘就是――“够用”，举个最简单的例子，就在十一期间我给我妈换了手机，从13 Pro Max升级为了14 Plus，那肯定有人会说，你这哪是升级明明是降级啊？

但14 Plus更轻的重量，略长的续航能力，让用了十个月，沉重、有磕碰且镜头模组进灰的13 Pro Max不得不败下阵来。

当然，13 Pro Max支持的3倍光学变焦的确是我妈的心头好，但对更轻且完全够用的14 Plus来说，这是足以舍弃的产品卖点。

而14和14 Plus面向的用户大多没有多少Pro级的使用场景，他们不需要ProRaw格式的照片和ProRes格式的视频、对最新的交互设计并不感冒、一年下来激光雷达扫描仪调用不了几次。

总结来说，iPhone 14甚至是14 Plus在我看来无比适合入门级iPhone的死忠用户，他们习惯了iOS生态，更不想离开，在乎轻便手感而不是Pro级的功能，当然对价格也相对敏感。

有了这一切的铺垫，再回到5999元(iPhone 14)起售的价格上来。这一售价在国内手机市场已经上探到了高端旗舰的入门价格，但这只是iPhone 14(128GB)的起步价。

这一价格点几乎限制着国内大部分旗舰机型的定价，说白了，iOS的售价下限决定着Android的售价上限。

所以，iPhone 14和14 Plus依旧在等待一个只属于它们的时间窗口，而从产品力的角度出发，手持iPhone 12之前产品的用户们，如果你真的依赖iOS这套完善的生态、懒得折腾并且离不开Apple的订阅服务体系甚至是它的“够用”，那14和14 Plus真的是物超所值。