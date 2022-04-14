OPPO与法国网球公开赛延长合作 携手共同传递网球运动精神

作者：LL

【天极网手机频道】在竞技体育逐渐深入大众生活的同时，各项体育赛事也越来越受到大众的热切关注。继2019年OPPO与法国网球公开赛达成合作以来，OPPO已经连续四年作为法网的高级合作伙伴，以创新的科技为不少观众记录下赛事的精彩瞬间。日前，OPPO与法国网球联合会共同宣布，双方将在2022和2023两届法国网球公开赛中继续深化合作。

据了解，OPPO是法网史上的第一个中国合作伙伴，加之此前长达四年的合作，如今再度延长合作，足以说明法国网球联合会对OPPO创新技术的高度认可。对此，法国网球联合会Gilles Moretton表示：“OPPO是我们渴望创新的、值得信赖的合作伙伴，法国网球联合会很高兴与OPPO续签这项协议。我们的合作也将促进法网公开赛在全球影响力的提升。”

四年来，OPPO致力于通过行业领先的影像技术，捕捉赛场上的精彩瞬间，将其传递给全球观众，让观众获得更加优质的观赛体验。同时，OPPO也一直在发挥自己的技术优势，传递着振奋人心的体育精神。诚如OPPO全球营销总裁刘列表示那般：“OPPO最近推出了全新品牌主张‘微笑前行’，对的路，就不怕远，不怕难。参与体育赛事能够传递鼓舞人心的体育精神，也能够与全球用户分享创新的技术体验。”

此外，在2022年法国网球公开赛(5月16日至6月5日)期间，OPPO也将在巴黎举办使用OPPO全新旗舰产品Find X5 Pro拍摄的“RG x OPPO Photo Gallery”数码照片展，同时比赛现场的观众也能观赏到照片。