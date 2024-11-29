iQOO Neo10 Pro正式发布：“双芯战神”兼具性能续航，首销2299元起

【天极网手机频道】11月29日，备受期待的“双芯战神”iQOO Neo10 Pro正式亮相。新机搭载天玑9400处理器与iQOO自研的电竞芯片Q2，通过超分插帧技术全面优化游戏画质和帧率表现。其中iQOO Neo10 Pro带来三款引人注目的配色――疾影黑、驰光白以及充满活力的全新拉力橙。目前新机已经正式发布并开启预售，喜欢游戏电竞的朋友不妨多多关注。

天极网了解到，iQOO Neo10 Pro采用了缎面AG玻璃工艺，橙色与银灰色的交融呈现出独特的视觉效果。后置摄像模组采用“悬浮之窗”设计，灵感源自宇宙飞船的舷窗，寓意探索宇宙的奥秘。iQOO Neo10 Pro这一次正面配备了一块6.78英寸的直屏，像素密度高达452PPI，左右边框窄至1.4mm，下巴为1.99mm。

屏幕采用了维信诺最新的“F1+发光材料”，支持2592Hz全亮度高频PWM调光，最高可达4320Hz，同时还提供了类DC调光选项。屏幕刷新率高达144FPS，结合vivo自研的UltraMotion灵动帧率技术，实现了更低的功耗和更高的视觉体验，激发亮度可达1800nit，即便在户外强光下也能清晰显示。值得注意的是，iQOO Neo10 Pro全系标配了超声波指纹技术，录入和解锁速度更快。

在性能层面，iQOO Neo10 Pro搭载了联发科与蓝厂联合打造的天玑9400处理器，这是天玑系列的第二代全大核SoC，拥有强大的CPU和GPU性能。配合LPDDR5X Ultra和UFS 4.1存储技术，读写速度高达9600Mbps，为手机提供了极致的性能体验。此外，iQOO Neo10 Pro还配备了iQOO自研的电竞芯片Q2，该芯片在插帧功能方面表现出色，解决了画质、时延和功耗等行业难题。

iQOO Neo10 Pro的电池容量提升至6100mAh，得益于第三代硅碳负极材料的应用，电池能量密度更高，体积更小。配合多种算法优化，iQOO Neo10 Pro实现了出色的续航表现。iQOO Neo10 Pro支持最高120W有线充电，同时还支持100W的PPS和PD协议，以及44W的UFCS协议。

影像方面，iQOO Neo10 Pro搭载了双5000W像素大底旗舰影像系统，继承了旗舰同款的影像算法。主摄为5000W像素索尼定制的IMX921传感器，支持AF和OIS超级光学防抖;超广角镜头为5000W像素三星JN1传感器，支持AF。

整体上，iQOO Neo10 Pro在性能、续航、轻薄以及影像等方面均展现出了强大的实力。作为一款性价比极高的手机产品，iQOO Neo10 Pro无疑将吸引众多对手机性能有较高要求的用户。目前新机已经正式发布并开启预售，首销2299元起，喜欢游戏电竞的朋友不妨多多关注。