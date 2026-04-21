【天极网手机频道】日常记录与旅行拍摄，已成为越来越多热爱生活、向往自由的用户的核心需求。尤其在出行场景下，一部手机不仅需要拥有稳定出色的成像能力，还要兼顾轻便手感、持久续航，以及高效的拍摄与分享体验。作为 OPPO 新一代主打旅拍的旗舰机型，OPPO Find X9s Pro 的实际表现究竟如何？

外观

OPPO Find X9s Pro 共提供乘风青、元气橙、原生钛和自在白四款配色，天极网此次上手的是更具活力表达的元气橙版本。该配色采用清新的渐变设计，由浓郁橙色自然过渡至细腻白色，在不同光线下呈现出灵动的色彩变化，整体观感更具层次与通透感，耐看有个性的设计令其不仅是一台拍摄工具，也是一件在旅途中耐看、时尚的随行配饰。

在手感方面，Find X9s Pro 采用独创绒砂工艺，将玻璃的细腻触感与金属的光泽质感融合，触感亲肤细腻且不易沾染指纹;背板上方辅以一体式冷雕工艺，在视觉上进一步增强通透感与轻薄感，整体观感更加纯粹自然。

影像

作为OPPO新一代的旅拍神器，OPPO Find X9s Pro依旧在影像领域持续发力，

先简单看一下影像配置，其搭载哈苏双两亿影像系统，主摄为 2 亿像素 1/1.4 英寸大底(HPE 传感器)，F1.6 光圈，并获得哈苏光学认证;长焦则为 2 亿像素 HP5 传感器，约 1/1.56 英寸，等效 65mm。这不仅是参数上的升级，更是哈苏光学体系在移动端的进一步落地。

这两颗 2 亿像素镜头均支持哈苏 2 亿超清模式。通过样张可以看到，这两颗两亿像素在光线充足条件下的优秀的解析力，这颗镜头的极为惊人的画面解析力， 对于在广角构图出现杂乱的情况，可以依靠后期的裁切得到一张主体更加明确的照片，裁切后的照片保留了湖心亭的窗格纹理以及水面的波纹，背后的的树木和水面的交界处过渡自然，绿色的植被层次丰富，从深绿到嫩绿过渡平滑，色彩调教自然通透。(开启需进入哈苏超清模式并关闭实况，单张文件约 65MB)

当然，在其它焦段上，OPPO Find X9s Pro 同样展现出极为出色的画质表现。其支持在等效 15mm、23mm、46mm、65mm、130mm 五个焦段下直出 5000 万像素 8K照片，实现从广角到长焦的高质量覆盖。与此同时，Find X9s Pro 的 2 亿像素大底超清长焦延续 OPPO 自研 AOA 主动光学校准技术，能够实时捕捉画面信息，并动态调整镜头与传感器的相对位置，持续校准至最佳光学焦点，确保各颗摄像头在不同焦段下都能输出稳定且优秀的成像表现。无论是人像还是风光等多元题材，一台 OPPO Find X9s Pro 即可实现五个焦段的全面覆盖，在使用过程中无需再为画质做出取舍。

除了画质层面的提升，Find X9s Pro 在复杂光线环境下的氛围表达也进一步进化，搭载第二代丹霞色彩还原镜头，通过丹霞镜头、多光谱传感器与主摄三路数据协同计算，实现更精准的色彩与光线还原。无论是照片、实况还是视频录制，都能够获得一致且真实的色彩表现。

在相机功能方面，此次发布的 OPPO Find X9s Pro 全新设计了 9 款大师胶片风格，覆盖不同人像创作需求，并能够让算法真正服务于场景氛围。其中，「和光胶片」更适用于复杂光线环境，呈现出胶片特有的奶油感肤质与低反差过渡，尤其在弱光场景下，那一抹自然的暖调能够赋予画面更强的情绪张力;而「浓郁胶片」则更偏向故事感表达，在色彩与对比度上拿捏得当，使画面更具叙事氛围。此外，这些胶片效果均支持在相册中进行后期调节，进一步提升创作的灵活性与可控性。

在视频方面，OPPO Find X9s Pro 最高支持 8K 30fps Log以及 4K 120fps Log 视频录制，兼顾高规格画质与后期调色空间。在收音层面，其搭载影棚级四麦克风阵列，通过精准识别声源方向，实现人声与环境音的有效分离，让画面中的声音更加清晰立体，带来更具临场感的听觉体验。

另外，OPPO Find X9s Pro 还支持导入最多 20 个 3D LUT，并支持实时监看画面效果，便于拍摄过程中直接预览最终风格。同时机内预置三款常用 LUT，包括清透冷白、阴天冷调与阴天暖调，能够覆盖多种拍摄场景需求，进一步提升视频创作的效率与灵活性。

系统

作为一台主打“旅拍”的设备，其体验提升并不仅体现在拍摄记录本身。搭载新一代 ColorOS 16 的 OPPO Find X9s Pro，在 AI 旅行合集功能上进一步实现智能化进阶。它能够基于用户过往在小布记忆中留存的旅游攻略内容，例如来自小红书或 UP 主的图文、视频信息，对相关攻略进行自动整理与归档，并在后续出行过程中主动检索与调用，从而生成更加个性化的旅行参考方案。随着使用的不断积累，设备也会逐步理解用户偏好，进化为一个更贴合个人习惯的 AI 小布助手。

新一代ColorOS 16 带来全新「锁屏岛」设计，在锁屏界面中引入“胶囊态”与“沉浸态”两种交互形态，配合极光引擎加持，实现更美观的 UI 呈现与流畅自然的动画效果，同时显著提升锁屏界面的信息承载能力。目前音乐类应用已支持胶囊态与沉浸式展示，例如在锁屏状态下即可查看播放信息甚至歌词内容，无需解锁进入系统也能完成预览操作，使用体验更加便捷高效。

另一方面，新一代ColorOS 16与 iPhone 的互联体验也进一步升级。在完成 OPPO 互联账号登录后，后续文件传输无需再手动弹窗或建立热点连接，实现“一点即发”。即便 iPhone 未主动打开客户端，也能够在后台接收来自 OPPO 的文件，真正实现一次建连、持续互通，在效率与实用性上都有显著提升。

配置

在屏幕方面，OPPO Find X9 Pro 搭载一块 6.32 英寸屏幕，支持 144Hz 高刷新率，并采用1.1mm极窄四等边设计，正面边框几乎弱化了视觉存在感，带来极具沉浸感的高屏占比表现。这块新一代 1nit 明眸护眼屏，在低亮度环境下仍能保持色彩均匀、细节清晰，兼顾出色观感与流畅使用体验。护眼能力上，它支持 3840Hz 高频 PWM 调光，同时配备晕车舒缓护眼功能，兼顾多种的场景的护眼体验。

在性能方面，OPPO Find X9s Pro 搭载天玑 9500 处理器，并结合潮汐引擎进行智能调度，在性能释放与功耗控制之间实现平衡。根据天极网实测，在《王者荣耀》最高画质设置下，平均帧率稳定在 143 帧，整体运行流畅顺滑，几乎感受不到掉帧。

续航方面，OPPO Find X9s Pro 内置 7025mAh 冰川电池，能够满足长时间使用与高强度拍摄需求，天极网实测的续航表现如下：

在充电方面，其支持 80W 有线超级闪充与 50W 无线闪充，实测半小时可充至约 48%，完整充满约 70 分钟。

综上来看，OPPO Find X9s Pro 继续围绕“旅拍神器”的定位，但已不再只是影像参数的升级，而是实现了从拍摄到体验的完整进化。双 2 亿像素与全焦段覆盖带来出色画质基础，第二代丹霞色彩还原镜头与哈苏大师胶片进一步强化氛围表达，让拍摄从“清晰”迈向“有感觉”。同时，视频能力与系统体验的同步提升，也让规划与记录每一段旅程更加高效顺畅，整体呈现出一台更懂用户的全能旅拍设备。