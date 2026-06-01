【天极网手机频道】OPPO全新潮流旗舰Reno16系列于5月29日正式开启全渠道首销，凭借行业首创外观、全系2亿四主摄影像、旗舰级性能与超长续航，首销当日一举拿下安卓手机销量第一名，实现开门红，延续Reno系列长期热销的市场传奇。

OPPO Reno16系列以梦核星球美学为设计核心，带来“怦然星动、星河紫、月夜黑”三款高辨识度配色。其中“怦然星动”采用行业首创 3D 冰透悬浮工艺，通过嵌入式微纳米印刷技术，在平面玻璃后盖实现裸眼3D悬浮星球效果，光线转动时立体感与层次感随视角灵动变化，极具辨识度与高级质感。Reno16正面配备6.32英寸小直屏，机身仅191g，单手轻松掌控;Reno16 Pro搭载6.78英寸极窄四等边直屏，视野更沉浸。同时全系标配铝合金中框+ IP69K满级防水+前后强化玻璃，兼顾精致手感与耐用防护，日常使用更安心。

影像方面，Reno16系列全系标配2亿像素四主摄超清影像系统，覆盖全焦段场景。2亿像素超清主摄+ 5000万像素潜望长焦+ 5000万像素超广角+前置5000万超广角，从日常记录、夜景人像到远景抓拍，都能输出清晰细腻、色彩自然的大片。依托升级的Natural Tone真实感引擎，人像拍摄主打清透自然质感，告别过度磨皮、假白问题，精准还原肤色、发丝、妆容细节。搭配爆闪智能闪光灯，即便在暗光、逆光等复杂光线环境下，也能拍出通透有氛围的人像大片。





更值有趣的是行业首发“实况随心贴”创意玩法，支持在实况照片中自由添加抠图、贴纸、涂鸦与动态元素，一键生成专属动态故事，社交分享更具个性与趣味。Reno16 Pro还搭载2亿超清云台主摄，支持专业直播模式，画面稳定、色彩清透、不吃妆，可满足长时间高清直播需求，被称为“直播神器”OPPO。

性能与续航方面，Reno16搭载天玑8550 SUPER芯片，Reno16 Pro配备满血天玑9500s旗舰芯片，搭配潮汐引擎与冰晶散热系统，日常运行流畅不卡顿，主流手游高帧稳帧、控温出色。全系标配80W超级闪充，搭配超大容量电池，Pro版更是搭载7000mAh冰川电池，彻底告别日常用电焦虑。

系统体验上，全系搭载全新ColorOS 16系统，新增AI实体按键，支持一键闪记、AI旅行攻略、笔记整理、试卷电子化等实用功能，适配学习、办公多场景。锁屏流体云、多任务分屏、无网畅聊等功能升级，日常使用更智能、更便捷。同时搭配OPPO生态设备，手机、平板、耳机无缝联动，学习、创作、娱乐体验全方位升级。

OPPO Reno16系列坚持逆势升配，在外观、影像、性能、续航、防护五大维度全面升级，成为同价位段少有的“全能无短板”机型。目前，OPPO Reno16 系列正在全渠道持续热销，OPPO Reno16售价3499元起，叠加国补后低至2999元起。此次Reno16 首销登顶，既是市场对产品力的高度认可，也再次印证OPPO对年轻用户潮流、影像、性能与续航需求的精准把握。