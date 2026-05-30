【天极网手机频道】5月29日，荣耀正式发布定位中端长续航性能机型的荣耀WIN Turbo，凭借10000mAh超大电池、旗舰级性能与满级护眼屏幕，精准解决重度用户续航、性能与护眼等核心痛点。作为京东独家首发新品，该机售价3299元起，京东全系直降600元，叠加国补后低至2294.15元起，目前已在京东正式开售，下单还可享以旧换新无门槛补贴200元起、购机赠无线蓝牙耳机、6期免息、认证学生赠手机散热器、限量赠PET镜头保护膜、评价晒单赢30元E卡等多重权益。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手荣耀等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为进一步满足消费者新品国补换新需求，给予用户更多“抢鲜”权益，京东携手荣耀等3C数码厂商、运营商及回收企业，发起“京东先人一步加速换新计划”――消费者在京东下单3C数码新品可享国家补贴叠加以旧换新补贴、京补合约等多重补贴福利。同时，在新品服务权益加码的基础上，消费者还可享受“权益随心选”这一全新购新方式，获得更加自由灵活的换机体验。、

荣耀WIN Turbo最大的亮点在于其内置10000mAh青海湖超大电池，可支持连续游戏超14小时、短视频播放22小时以上，彻底缓解日常用机电量焦虑。整机配备80W有线快充与27W反向充电功能，既能快速补电，也可为其他便携数码设备应急供电，全面适配通勤、户外、差旅等多元场景。

性能方面，该机搭载天玑8500竞速版，搭配LPDDR5X内存+UFS 4.1闪存，最高配备16GB+512GB存储组合，可稳定应对多任务运行与重度游戏场景。

它采用6.79英寸1.5K直屏，支持120Hz高刷与8000nits峰值亮度，配备3840Hz零风险调光技术与荣耀绿洲护眼技术，兼顾流畅观感与全天候护眼体验。外观方面，荣耀WIN Turbo继承了WIN系列标志性的横向大矩阵相机模组，右下角印有“WIN”标识，提供“快开黑”、“指定赢”和“不怕蓝”三种配色。

影像方面，荣耀WIN Turbo前置1600万像素自拍镜头，后置5000万像素OIS光学防抖主摄+500万像素辅助镜头，手持成片率高，轻松应对人像、夜景、日常景物拍摄，满足用户日常记录生活的影像需求。

通信方面，搭载第二代鸿燕通信技术，采用六翼天线设计，弱网信号增强200%，配备射频增强芯片C1+，号称游戏信号不断连。此外，该机还支持IP68、IP69、IP69K满级防尘防水，配备双1115对称扬声器、X轴线性马达、NFC、红外遥控等功能，配置均衡无短板。

整体来看，荣耀WIN Turbo以旗舰性能、高素质护眼大屏、均衡影像实力与超长续航为核心亮点，精准贴合学生、职场人群、户外爱好者等主流用户的换机需求，是今年618期间极具竞争力的购机之选。