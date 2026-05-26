【天极网手机频道】2026 年 5 月 25 日，荣耀正式发布荣耀600系列，共带来荣耀600 Pro、荣耀600超级版以及荣耀600元气版三款机型，覆盖不同用户群体需求，国补后售价2294.15元起。目前荣耀600系列已在荣耀官网、授权电商平台、荣耀体验店及授权零售门店开启预售。其中，荣耀600 Pro与荣耀600超级版将于5月29日10:05正式开售，荣耀600元气版则将于6月3日10:05正式发售，预约购机还可享受更多购机权益。

外观创新方面，荣耀600 Pro与荣耀600超级版采用全新“幸运星”设计语言，行业首发3D星河美学设计，通过多层视觉工艺，在机身背板呈现三种不同形态的星星元素。其中，42颗钻闪四芒星象征秩序与平衡，结合行业首发双重磁吸工艺，借鉴猫眼美甲效果打造“猫眼双子星环”，形成极具辨识度的“大星盘+小星盘”设计语言。与此同时，背板还融入大量碎星点缀，进一步强化整机视觉层次感与浪漫科技氛围。

在可选配色上，荣耀600 Pro与荣耀600超级版带来“幸运星”“光羽蓝”“青苹果”“曜石黑”四款潮流配色。其中，“幸运星”配色深度融合系列核心设计语言，通过星河纹理与光影流动效果强化幸运美学表达;“光羽蓝”以蓝色渐变结合细腻纹理呈现轻盈灵动观感;“青苹果”采用更具生命力的绿色调设计，突出年轻活力属性;“曜石黑”则通过沉稳深邃的视觉风格，满足用户对于经典质感设计的需求。荣耀600元气版则提供“元气白”“好事橙”“曜石黑”三款时尚配色，其中“元气白”主打简约清新风格，“好事橙”通过高饱和活力色彩强化年轻表达，“曜石黑”则延续百搭耐看的经典视觉体验，通过多元配色进一步覆盖不同用户审美需求。

正面设计上，荣耀600系列同样迎来升级。依托荣耀自研天际线封装工艺，系列产品行业首次实现0.98mm极窄等距黑边设计，进一步提升正面视觉沉浸感，无论观影还是游戏场景都拥有更加自由开阔的显示体验。同时，荣耀600系列全系标配IP68、IP69以及IP69K高阶防护能力，进一步提升整机可靠性与日常耐用表现，整体质感向旗舰产品进一步靠拢。

影像方面，荣耀600 Pro与荣耀600超级版搭载2亿像素超清大底主摄，采用1/1.4英寸超大底传感器，并支持CIPA 6.0专业级防抖能力，进一步提升复杂场景下的成像稳定性。荣耀600系列实现全焦段4K Live直出让用户在不同焦段下均可获得更加清晰稳定的视频记录体验。与此同时，两款机型还配备行业首个双对称AI变焦闪光灯，在暗光、人像及夜景拍摄场景中，可带来更加均匀柔和的补光效果，进一步强化影像氛围感表现。

续航部分，荣耀600系列持续强化长续航体验。荣耀600超级版配备8600mAh荣耀青海湖电池，荣耀600 Pro搭载8000mAh荣耀青海湖电池，荣耀600元气版则配备7000mAh荣耀青海湖电池，通过大容量电池布局进一步覆盖不同用户对于续航能力的需求。快充方面，荣耀600系列全系标配80W有线超级快充、27W有线反向充电以及充电分离技术，荣耀600 Pro还额外支持50W无线超级快充，进一步完善全场景补能体验。

性能方面，荣耀600系列针对不同产品定位进行了差异化性能配置。荣耀600 Pro行业首发搭载全大核天玑8550 Elite芯片，进一步兼顾性能释放与长期流畅体验，实现最长72个月持久流畅使用。

系统层面，荣耀600系列全系搭载全新MagicOS 10操作系统，YOYO智能体迎来全面升级，不仅新增专属“星悠悠”IP主题及定制化视觉内容，更进一步强化智能提醒能力，包括取餐码、抢票码、排队码及取件码等高频生活场景均可实现智能辅助，为年轻用户带来更加高效便捷的智慧体验。

售价方面，荣耀600 Pro提供12GB+256GB、12GB+512GB以及16GB+512GB三个版本，国补后3399元起;荣耀600超级版提供12GB+256GB、12GB+512GB两个版本，国补后2804.15元起;荣耀600元气版则拥有8GB+256GB、12GB+256GB以及12GB+512GB多个存储组合，国补后2294.15元起。