【天极网手机频道】就在刚刚，OPPO正式推出全新年度中端旗舰机型――OPPO Reno16系列，包含Reno16标准版与Reno16 Pro两款机型。全新机型延续Reno系列深耕年轻消费市场的产品定位，在外观设计、影像体验等多个维度实现全方位迭代升级，以为年轻用户带来高颜值、更有趣的实况神机。

OPPO Reno16 系列 将于5月 29日全渠道正式开售!同档最强标准版，超好玩的实况神机Reno16，国补后2999 元起。学生或会员至高加补200元。超稳超还原的直播神器Reno16 Pro ，国补后3999 元起。学生或会员至高加补200元。现在预定，即赠延长保一年，赠后盖保一年或Reno DIY潮搭手作盒二选一，还有耳机或限定礼盒等超值权益礼赠;学生加赠充电宝或，购平板享受立减优惠，还有以旧换新额外补贴等权益。

目前官方商城预约页面已经同步开放预订入口，OPPO Reno16 系列预订权益现已公布，官方针对购买“权益包”用户带来了更丰富的首发福利。购买权益包的用户可额外获得价值159元的延长保一年服务，以及限量1100份、价值119元的“明星同款 Reno DIY 潮搭手作盒”。

同时，参与预订的用户还可享受限量礼赠福利，共提供三款礼品任选其一，包括 OPPO Enco R5 蓝牙耳机(Reno16 系列共享4600份)、宋雨琦限定礼盒(Reno16 限180份、Reno16 Pro限60份)以及星轨漫游礼盒(Reno16 系列共享3500份)。该权益无论是否购买权益包均可参与。

此外，官方还提供指定机型版本限量提前发货服务，以及免费个性化镌刻权益，两项福利同样面向全部预订用户开放。整体来看，购买权益包的用户可在基础预订福利之外，额外获得延保服务与限定DIY手作礼盒，进一步提升首发购机体验。

外观设计方面，新机提供四款主流配色，分别为怦然星动、梦境蓝(Reno16 Pro)、月夜黑、星河紫(Reno16)，配色风格适配不同审美需求。

OPPO Reno16 系列延续精致直屏设计语言，并推出全新“怦然星动”配色。新机采用行业首创“3D 悬浮星球”设计理念，，澄澈通透的机身面板在光影流转间折射出细碎灵动的光晕，自带璀璨星光氛围感，通过立体纹理工艺强化视觉层次感，在延续 Reno 系列时尚属性的同时，进一步提升整机辨识度。

影像体验是本次OPPO Reno16系列升级的核心亮点，全系搭载高端影像硬件配置，彻底打破中端机型影像阉割的行业常态。新机全系标配2亿像素高清主摄+5000万像素潜望长焦的四主摄影像系统，硬件实力越级，覆盖多种实用场景。

除硬件升级外，OPPO Reno16 系列继续强化年轻用户喜爱的实况影像体验，带来更丰富的创意玩法。全新实况随心贴支持自由添加照片、实况素材、趣味文字与涂鸦，并可智能抠图，一键创作个性内容;同时支持超清4K实况分享至社交平台。新机还内置多款复古实况滤镜，结合主流贴图玩法，轻松满足日常记录、氛围感创作等拍摄需求。

性能方面，OPPO Reno16 标准版搭载天玑8550旗舰处理器，配备6.32英寸小直屏、6700mAh大电池与80W超级闪充，兼顾性能与续航;Reno16 Pro则升级搭载天玑9500s旗舰芯片，轻松满足日常使用、影音娱乐及游戏等多场景需求。

OPPO Reno16系列现已开启线上线下全面预订，5月29日全渠道正式开售。欢迎大家前往OPPO官方授权体验店、OPPO商城以及其他线下授权渠道、各大电商平台购买。