【天极网手机频道】全新OPPO Reno16系列正式发布，同步发布的还有OPPO Pad 6、OPPO Enco Air5s、OPPO Bubble潮玩自拍屏全套生态新品。OPPO Reno16系列凭借全新实况影像玩法、旗舰级性能配置、AI智能交互升级以及亲民售价，主打年轻用户影像创作、直播拍摄、学习娱乐等多元场景，将于5月29日全渠道正式开售。

OPPO Reno16系列全系标配2亿超清四摄系统，全焦段覆盖日常拍摄场景，依托Natural Tone真实感引擎，精准还原人物肤色与场景光影，实现上镜不吃妆、日夜拍摄皆清透的画质表现。与此同时，机型全新上线多元化实况创作功能，搭载即影胶片、流光胶片、CCD实况等特色拍摄模式，搭配爆闪智能闪光灯，轻松打造氛围感大片;2亿超清云台主摄，支持±4°大角度超强防抖与5度画面超级水平校正，无需外接稳定器即可实现专业级手持运镜效果。

首发的实况随心贴功能成为本次新品的一大亮点，支持最多10张实况或静态图片自由拼贴，凭借发丝级精准AI抠图技术，可对人物、宠物、景物进行精细化抠图处理，帮助用户轻松制作动态实况手账、Livelog实况日记，让影像创作更具趣味性与个性化。

外观设计上，OPPO Reno16系列实现工艺突破，行业首创3D冰透悬浮工艺，打造独家“怦然星动”配色，依托嵌入式微纳米印刷技术，实现光影随角度动态变化的3D悬浮星球视觉效果。除了“怦然星动”配色，OPPO Reno16系列还提供星河紫、梦境蓝、月夜黑。星河紫淡雅的紫色中一抹炫彩星河，浪漫又灵动;梦境蓝像夏日梦境般，清爽又梦幻;月夜黑干净利落有质感，潮酷拉满。

性能配置上，Reno16拥有行业领先的潮汐引擎，搭配全新的天玑旗舰级芯片，以及全新冰晶散热系统，配合OPPO山海通信和120Hz智能刷新率，即使将游戏画质开到最高也能保持流畅。此外，Reno16还支持游戏1.5K超级分辨率，并能针对不同游戏类型定制专属滤镜，让游戏画面更加出彩;Reno16 Pro搭载天玑9500s旗舰芯片，配合OPPO自研潮汐引擎，再加上7000mAh超大冰川电池，支持6小时蓝光直播稳定不断连。在通信方面， OPPO山海通信让你无论是在直播间，还是在户外，都能无压力蓝光开播。

售价方面，OPPO Reno16系列依托国家补贴实现亲民定价，国补后2999元起，其中OPPO Reno16标准版国补后2999元起，OPPO Reno16 Pro国补后3999元起。针对学生及平台会员群体，全系可享受至高200元额外加补优惠，同时支持24期免息、以旧换新至高补贴1000元等多重福利。预售权益同样丰厚，现阶段线上线下全渠道预订用户，可享受一年延长保修服务，同时可选择一年后盖保障或Reno DIY潮搭手作盒权益，还可兑换耳机、限定礼盒等超值礼品。学生用户专属加赠充电宝，搭配OPPO平板购机可享立减优惠，全方位降低用户购机门槛。

除了OPPO Reno16系列，本次发布会上OPPO还同步上线多款生态新品，构建全场景年轻潮流生态。全新OPPO Enco Air5s耳机推出星光紫、月光白、暗夜黑三款配色，3.9g超轻半入耳机身，支持数十种语言同声传译、面对面翻译，适配学习、社交多场景，5月25日正式开售，首发直降30元，搭配Reno16系列购机可享叠加优惠;OPPO Pad 6搭载12.1英寸3K明眸柔光屏，配备10420mAh超大电池与天玑9500s旗舰芯片，支持手机无缝互联、AI实况手账、多任务办公，是学生学习、创意创作的轻量化设备。此外，OPPO Bubble潮玩自拍屏作为专属影像配件，支持后置镜头实时预览、10米远程拍摄，大幅提升日常出片率。

目前OPPO Reno16系列现已开启线上线下全面预订，5月29日全渠道正式开售。欢迎大家前往OPPO官方授权体验店、OPPO商城以及其他线下授权渠道、各大电商平台购买。