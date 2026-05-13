【天极网手机频道】5月13日，以“全域芯智能 体验新无界”为主题的MediaTek天玑开发者大会2026(MDDC 2026)在上海正式启幕。作为天玑生态核心合作伙伴，OPPO携旗下两大重磅机型――OPPO Find X9s Pro与一加 Ace6 至尊版登陆大会展台，集中展示端侧AI技术创新与电竞性能硬实力，为现场开发者、媒体及观众带来沉浸式前沿体验。

作为OPPO新一代影像旗舰“口袋哈苏”，OPPO Find X9s Pro以天玑9500芯片为算力基石，深度落地端侧AI技术，搭载小布Claw智能体，带来全链路离线可用的智能体验，全力打通AI与日常场景的多场景交互。

现场体验区中，离线AI人像补光功能备受关注，无需联网，手机可智能识别人像画面并优化光影，暗光环境下也能一键提亮面部、优化光影层次，随手拍出质感人像，告别复杂后期操作。

另外，还有全模态实景问答功能，用户通过摄像头对准任意现实场景，即可触发智能问答，支持环境感知、信息查询与离线翻译，无论是识别场景内容、解析外文菜单，都能实时反馈，让手机成为随身AI助手。

主打极致电竞体验的一加 Ace6 至尊版，同样搭载天玑9500旗舰芯片，以风驰游戏内核与电竞三芯技术为核心，现场开放全场景游戏实测，硬核性能一目了然。

配合电竞三芯系统――天玑9500性能芯、电竞网络芯G2 Pro、灵犀触控芯，实现性能、网络、触控全维度强化。电竞网络芯G2 Pro专项优化网络稳定性，有效降低延迟与卡顿;灵犀触控芯将触控采样率提升至4000Hz，操作跟手无延迟，精准适配射击游戏的高频操控需求。现场实测射击手游，可稳定维持165Hz超高帧率，多人刚枪等极限场景也无明显波动，带来“无限满帧”的沉浸体验。

此次MDDC 2026大会上，OPPO通过Find X9s Pro与一加 Ace6 至尊版两款机型，清晰展现了“端侧AI”与“电竞性能极致化”的双路线布局。OPPO依托天玑生态的算力支持，持续推动移动终端体验革新，为消费者带来更智能、更流畅、更具沉浸感的产品选择。