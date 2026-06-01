【天极网手机频道】6月1日，华为nova 16系列及全场景新品发布会正式举行，带来了nova 16系列、华为MatePad Pro Max、华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款、华为超新星手表 X1 Pro、华为FreeClip 2 典藏版耳夹耳机、华为凌霄子母路由Q7电线版以及华为鸿蒙智家等多款新品，全面展现了华为在手机、智慧办公、影音娱乐、智能家居等多元应用场景的前沿创新成果，进一步完善华为万物互联的全场景鸿蒙生态。

nova 16系列：2亿红枫影像，全系麒麟9010S处理器

全新华为nova 16系列将时尚基因、影像实力与AI体验深度融合，全系采用2.5D利落直屏，焕新升级耀目双星设计，带来晴空蓝、幻彩贝母、天际白、星空黑四款主题配色。

影像方面，nova 16全系配备后置红枫原色镜头、5000 万RYYB潜望长焦镜头与5000万前置人像镜头。nova 16 Pro、nova 16 Ultra升级2亿RYYB超大底主摄+5000万超广角微距镜头，打造业界独家的2亿红枫影像系统，覆盖全焦段影像创作。

再加上AI人像主题、录中闪拍等功能，以及实况拼图、3D动态照片等华为目前最全AI修图体验，拍得好看更能修得好玩。

nova 16系列搭载麒麟9010S旗舰处理器，配合鸿蒙OS 6.1操作系统与超丝滑方舟引擎，软硬芯云垂直整合，重载游戏高帧稳定、多任务切换流畅，久玩不发烫。全系配备7000mAh巨鲸电池，支持100W华为超级快充Turbo，Ultra版本还支持50W无线快充，助力用户告别电量焦虑，续航和充电表现十分出色。

全系配备超动态臻彩护眼屏，观感顺滑久看不累;立体声双扬声器及AI双向降噪听感均衡人声清晰，nova 16 Pro、nova 16 Ultra业界首发移动全景声。

鸿蒙AI深度融入青春日常，成为年轻人高效学习的得力搭子、有趣好玩的生活陪伴、精致美观的个性载体。全新学习助手助力学习效率跃升;AI星仔萌宠带来治愈陪伴互动;沉浸光感交互尽享指尖精致;智慧小艺解锁便捷出行服务体验;潮玩主题、3D影像壁纸满足青春个性表达，实用与趣味双在线。

nova 16系列将于6月5日正式开售，售价2999元起。2026年6月30日前购买并完成礼包领取的用户，可享价值至高1295元的nova无忧大礼包，包括1年屏幕保障、1年主板进水保障、1年后摄保障、1年后盖保障、2年电池保障、2年官方质保。自2026年6月1日起至2026年8月31日，nova 16系列新机用户可根据活动规则领取1个月Petal One悦享套餐。

华为MatePad Pro Max

华为MatePad Pro Max采用一体化全金属机身，整机薄至4.7mm、轻至499g，本次推出四种配色，凝光蓝、曜石灰、皓月银和深空灰。其中，凝光蓝与曜石灰采用创新凝光工艺，打造出晶莹闪耀、流光溢彩的金属质感。至高搭载麒麟T93 Pro旗舰芯片，整机性能较上代提升45%。

其采用13.2英寸3K超清柔性OLED屏幕，搭配高低分频六扬声器系统，支持鸿蒙双桌面，可在平板与电脑桌面间便捷切换。

该产品率先支持教育空间，与学而思独家战略合作，引入优质教育资源，为更多家庭的学习体验带来改变。同时，华为自研音乐编创软件音悦家App正式开启公测，收录并真实还原多件中国传统乐器音色。

华为MatePad Pro Max 2026年6月1日正式开售，华为MatePad Pro Max悦享款5999元起，华为MatePad Pro Max 6199元起。购买华为MatePad Pro Max，2026年6月还可享限时价值630元的新机权益大礼包及专属键盘限时8折。

华为FreeClip 2 典藏版

华为FreeClip 2 典藏版以"鎏光美学"为设计理念，带来星海蓝与珠光银两款全新配色。耳机盒圆润对称，耳机取放自如的同时，每一次开合都仪式感拉满，可收纳与周大福联名的珠宝配饰。耳机全新鎏光云感C形桥设计，自带高光，并采用液态硅胶亲肤材质，单耳机轻至5.1g，支持AI键交互―无需唤醒词，按住即说、松手即答，还支持随口问、随口记、遥控拍照等智慧功能。耳机搭载智感音量自适应算法，可实时感知环境并自适应调节音量;搭配超澎湃双擎单元，带来卓越音质表现。

华为FreeClip 2 典藏版 耳夹耳机首发价格1499元，现已开启预售，6月15日10:08正式开售。

华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款

华为与两届奥运会马拉松冠军基普乔格共创，带来华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款，以马拉松跑者精神为灵感，推出专属外观配色，并首发华为首个精英训练管理平台，助力用户科学提升跑力。

华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款现已开售，售价2588元。

华为超新星手表 X1系列

华为超新星手表 X1系列采用百变机身设计，表体支持360°自由旋转，Pro款可灵活拆卸秒变掌上相机。配备500万像素110°超广角前摄与1300万像素后摄，搭配趣味创拍、趣味贴纸、专属滤镜等趣味拍照功能。

安全守护方面，基于华为自研网络定位服务和五模双频卫星定位的黑科技，室内外定位精度提升;借助气压传感器和华为自研的楼层定位算法，可以显示楼层信息，常用地点越用越准;支持5天的关机定位，手表关机、没有网络也能定位。除此之外，这款手表支持畅连视频通话和跨品牌加好友，并打造纯净社交与防沉迷体系，让孩子更安全、家长更安心。

华为超新星手表 X1 系列现已正式开售，售价1598元起。

华为凌霄子母路由Q7电线版

华为凌霄子母路由Q7电线版凭借独家全屋千兆PLC组网技术，将电线转化为高速网线，免布线、不破坏家装，插电就有高速网。

在工作时，母路由将宽带网络信号调制到家中的电线上，子路由插入任意房间墙面插座，就能瞬间将底层的电力信号还原为高质量的Wi-Fi信号，真正做到免布线、不破坏家装，插电就有高速网。1个母路由最多可带动15个子路由，极强的空间适配能力。

自研凌霄第三代PLC芯片加持，相比前代Q6速率提升1倍，实现1.5Gbps理论组网速率。“凌霄PLC+ WiFi Mesh”双链路混合组网，实测组网速率无限接近千兆带宽上限。更有AI抗干扰2.0技术，智能识别家电电噪干扰并主动优化信号质量，确保网络稳定性。

华为凌霄子母路由 Q7 电线版行业首创星闪™电竞专链，让游戏卡顿率大幅降低50%;‌Wi-Fi 7+‌端到端芯片级协同，穿3堵墙网络依旧流畅;内置星闪、蓝牙双模网关，支持丰富智能家居场景DIY。

华为凌霄子母路由Q7电线版还具备多种智慧功能和金融级防护能力，可一站式解决日常用网问题：儿童上网保护功能，支持灵活管理孩子的上网时段、时长和浏览内容;可视化网络诊断，通过信号覆盖热力图清晰呈现网络状态，支持超过80种常见网络故障的智能检测诊断;华为HomeSec®守护家庭网络安全，能拦截安全威胁、识别蹭网设备，全方位保护用户隐私数据。

华为凌霄子母路由 Q7 电线版将于2026年6月15日开启预售，6月24日正式开售，双母套装售价1549元，子母套装售价1219元，子路由售价549元。

华为鸿蒙智家实现全生态AI进化

华为鸿蒙智家携全面焕新的“1+3+N”解决方案亮相，全屋智能核心中枢“家庭大脑”已接入小艺Claw―会干活、会统筹、会学习的AI总管家，高效驱动全屋智能运转，依托家庭简报、模糊指令理解、门锁留言、宠物看护及自主学习习惯五大核心功能，重新定义全屋主动智能体验。

在更聪明的“大脑”加持下，华为鸿蒙智家全面升级三大交互方式：以小艺管家6.0为核心的语音交互支持深度语义理解，调试后还支持3D方位控灯;触控交互以面板、中控屏和手机等为载体，给用户带来无处不在的自然交互体验;无感交互基于传感器能实时感知人体位置，自动触发场景。

生态方面，鸿蒙智联已合作3200+品牌、覆盖400+品类。此次推出鸿蒙智选真新风空调，创新提出"双37"黄金标准;同时发布随心配DIY方案，覆盖多空间两房一厅最低5999元起。

值得一提的是，2026华为鸿蒙智家设计大赛也同步正式启幕，鸿蒙系统底座和华为全场景生态资源将赋予设计师更多可能，让智慧家以更具美学的方式走进千家万户。

此次发布会产品线覆盖手机、平板、手表、耳机、路由器及智能家居全场景，充分彰显了华为在万物互联时代的强大生态布局与创新实力。