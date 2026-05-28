【天极网手机频道】据外媒报道，苹果即将在iOS 27系统中对相机与照片应用进行重大升级。在iOS 26的基础上，本次更新将进一步强化影像体验，并深度融入多项AI编辑功能，同时伴随Siri视觉智能的全面集成，有望成为近年来iPhone影像体验提升最显著的一次迭代。

长期以来，iPhone 相机界面布局相对固定，闪光灯、曝光控制、定时器、分辨率设置等专业选项多隐藏在二级菜单中，专业用户操作不够高效。据彭博社消息，苹果计划在 iOS 27 中加入相机界面自定义布局功能，允许用户自由决定哪些功能常驻一级界面，常用操作一键直达。同时，相机 App 将新增更多高级控制选项，界面布局也会优化调整，像是右上角控制按钮将移至快门按钮右侧，单手操作更顺手，专业拍摄体验显著提升。

智能化方面，iOS 27 将视觉智能以全新 Siri 形态深度集成至相机应用。此前该功能仅隐藏在相机控制按钮内，入口隐蔽;升级后，用户可手动添加到控制中心或映射到操作按钮，调用更便捷。更实用的是，全新视觉智能新增扫描食品营养标签、扫描名片等能力，相机直接变身高效扫描仪，日常信息录入更轻松。

照片应用同样迎来 AI 能力大爆发。iOS 27 相册将新增扩展(Extend)、增强(Enhance)、重构(Reframe)三项核心AI 工具，集中在“Apple Intelligence Tools”模块，大幅降低专业后期门槛。其中，“扩展”类似Photoshop的生成式填充，可智能补充画面边缘、扩大照片画幅，轻松优化构图;“增强” 能自动调校色彩、曝光与画质，一键修复暗沉、偏色问题;“重构”则针对空间照片，支持拍摄后二次调整视角、重构图，无需重拍即可获得理想画面。

按照以往节奏，苹果WWDC26 将于北京时间6月9日开幕，届时将发布 iOS 27、macOS 27 等全平台新系统，并将在秋季随新iPhone一同推送。从目前爆料来看，本次更新聚焦相机交互自由化、Siri 视觉化、相册 AI 化三大方向，既提升专业用户效率，也降低普通用户创作门槛，还是挺值得期待的。