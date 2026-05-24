【天极网手机频道】近日，备受市场关注的OPPO Reno 16系列发布会定档2026年5月25日18:00，这款OPPO热门的中端旗舰新机即将正式登场。结合目前OPPO官方预热内容天极网整理了关于Reno 16系列以下消息爆料信息。

外观设计上，OPPO Reno 16系列带来全面的质感升级，延续年轻化潮流设计理念，全系标配金属中框+玻璃后盖组合，搭配纯直屏机身形态，兼顾机身坚固度与握持舒适度，也是本次官方重点预热的外观亮点。

根据OPPO官方公布信息，新机提供四款主流配色，分别为怦然星动、梦境蓝(Reno16 Pro)、月夜黑、星河紫(Reno16)，配色风格适配不同审美需求。OPPO Reno 16 系列手机依旧由宋雨琦代言。预热信息显示，系列新机将主打「怦然星动」配色，采用 3D 悬浮星球工艺，后盖融入星球、星环等视觉元素，同时全系还标配金属中框。

该系列依旧采用双尺寸直屏设计，其中OPPO Reno 16标准版预计搭配6.32英寸1.5K OLED小直屏，机身小巧轻薄，主打单手舒适握持体验;OPPO Reno 16 Pro屏幕配备6.78英寸1.5K LTPO自适应高刷直屏，支持智能刷新率调节，兼顾极致流畅度与长效省电，超窄边框设计进一步提升视觉观感。

结合微博曝光图片信息来看，OPPO Reno16系列影像配置与特色拍摄玩法已全面揭晓，新机主打实况影像体验，有着十分全面的影像硬件规格。该机后置预计搭载2亿像素主摄、5000万像素超广角镜头以及5000万像素潜望长焦镜头，同时配备智能爆闪闪光灯，前置则采用5000万像素超广角镜头，支持0.6倍广角拍摄，自拍取景范围更广，成片效果更为出彩。

在影像功能层面，Reno16系列带来了丰富多样的实况拍摄玩法，不仅支持长焦实况拍摄，还拥有4K实况一拍多出、实况随心贴、实况拼图以及双景同拍实况等实用趣味功能，日常抓拍、创意创作都能轻松实现。除此之外手机还内置Inst胶片、流光胶片、CCD风格三类潮流相机模式，满足用户多元化的拍照风格需求，进一步提升整体拍摄趣味性与出片质感。

在性能端，该系列采用双天玑芯片的差异化策略，Reno16 Pro预计搭载天玑天玑9500s芯片，这款3nm制程芯片采用“1+3+4”全大核架构，性能对标骁龙8至尊版，能够轻松应对重载手游与多任务处理，充分释放旗舰性能;Reno16则预计搭载天玑8550芯片，主打均衡体验，在保证日常使用与轻度手游流畅稳定的同时，实现了出色的功耗控制，兼顾体验与续航。

续航是本次Reno16系列的核心亮点，全系配备大电池与80W有线快充，其中Reno16 Pro内置7000mAh超大电池，还额外加持50W无线快充，这一配置在中端机型中较为罕见，可满足重度用户一天一充的需求;Reno16则内置6700mAh电池，搭配80W有线快充，轻松覆盖日常续航需求。

目前新机已定档5月25日18点正式发布，目前已在多个线上平台预约活动，有兴趣的小伙伴可以登入OPPO官网进行查看，诸多实用亮点也将在发布会上逐一亮相。