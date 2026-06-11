【天极网手机频道】当下AI Agent正迎来关键进化，行业正从传统的“问答式AI工具”，全面转向可自主思考、主动执行的“任务型智能助手”。随着AI能力深度落地终端，用户对智能手机的需求，也从单纯的性能、屏幕、影像升级为全场景智能效率体验。在行业变革节点下，vivo给出了自己的答案。

6月10日，vivo联合爱范儿在广州举办「AI时代终端想象」主题体验活动，活动汇聚行业产品人、AI创作者、媒体人，围绕AI终端未来形态、大屏生产力革新、智能交互进化等核心议题展开深度探讨。活动现场，vivo副总裁、产品副总裁黄韬发表主题演讲，明确提出X Fold系列将深耕AI长赛道，目标打造AI使用体验最好的移动终端，为即将登场的全新折叠旗舰vivo X Fold6定下产品核心基调。

在黄韬看来，AI时代的核心主角始终是用户，技术迭代的最终目的是让AI真正融入普通人的高频生活与工作场景，从少数人的专业工具，变成人人可用、随手可得的日常能力。伴随AI智能化升级，移动终端的交互逻辑也将彻底颠覆传统模式，从繁琐的手动“指令驱动”，升级为更智能高效的“意图直达”。未来AI Agent会主动承接用户重复、琐碎、机械的执行类工作，让用户从繁杂事务中解放出来，专注创作、思考、决策等高价值内容，真正实现“人指挥AI，AI办琐事”的全新使用模式。



vivo副总裁、产品副总裁黄韬

本次活动的实战分享环节，多位行业嘉宾的现场演示，直观印证了vivo AI终端理念的落地价值。科技博主flypig现场演示了财税报销、外文翻译、人像生成三大AI工作流，依托终端AI能力高效解决办公痛点;飞书产品市场经理王大仙则通过vivo X Fold系列联动飞书智能体军团，一站式完成内容监测、舆情分析、创意产出等复杂工作。嘉宾一致认为，折叠屏早已突破硬件工具的定位，AI与大屏形态的深度融合，正在重塑现代办公与创作模式。



科技博主flypig开放麦分享



飞书产品市场经理王大仙开放麦分享

谈及折叠屏产品的未来进化，黄韬强调，X Fold系列将深度绑定vivo AI核心长赛道，完成从硬件大屏升级到智能任务体验升级的核心跃迁。未来手机不再是简单的APP容器，终端核心单位将从单一应用转变为完整用户任务流，依托智能调度，全方位统筹各类资源、完成闭环任务。

而支撑这一变革的核心载体正是X Fold系列独家的原子工作台。作为AI时代的大屏专属交互方案，原子工作台可以让AI与多款应用同屏并行、同步运行，围绕单一任务协同工作，彻底打破单应用局限。用户可根据办公、创作、生活等不同场景自由组合专属工作台布局，支持一键保存至桌面，随时调取、秒级启动。这也让AI摆脱了传统的“单点问答”局限，能够全程陪伴用户推进、完成完整复杂任务。

在随后的AIDONE创作者圆桌沙龙中，业内嘉宾纷纷认可这套交互逻辑的前瞻性。商业财经博主“有点在李”表示，原子工作台如同智能调度中心，可实现多线程并行处理，让复杂AI工作流更规整高效，是重度AI用户的得力搭档。科技博主flypig认为，X Fold大屏完美适配桌面级AI工作模式，能够承载更复杂的Agent任务。AI产品经理李晓白补充，未来手机将从“工具集合”升级为“工具管理者”，而折叠屏的大屏与多任务优势，恰好契合这一行业趋势。



AIDONE创作者圆桌

为保障AI体验流畅落地，X Fold系列实现了软硬件全链路协同升级。软件层面，OriginOS 6 Fold是行业专为折叠大屏深度定制的系统，针对AI多任务场景完成底层重构，适配AI生产力需求。硬件层面，核心SoC提前两年联合研发定制，专项优化AI运算与多应用并发能力，从底层杜绝卡顿、中断问题，保障AI体验全程在线。

一直以来，vivo各产品线拥有清晰的长赛道布局，X数字系列深耕影像、iQOO主打性能，而X Fold系列专注AI智能体验与大屏生产力。未来，X Fold系列将持续拓展生态合作，联动云端大模型、第三方AI智能体与跨端能力，实现多工具、多生态无缝协同。

据悉，全新折叠旗舰vivo X Fold6将于本月底正式发布。此次迭代不只是产品常规升级，更是vivo对AI时代移动终端生产力的全新定义，凭借落地性极强的AI体验与成熟的大屏交互，vivo X Fold6有望成为折叠屏赛道的标杆级产品。