【天极网手机频道】最近打算换新手机的朋友应该都能明显感觉到一件事：以前一千块出头，就能买到大内存、高刷屏、快充齐全的手机，现在打开各大商城、线下门店，这种机型基本找不到了，“千元机或将消失”相关话题也在网上引发大量讨论。

放在两三年前，千元价位是选购平价手机的核心区间。1000 元出头就能拿下12GB+256GB大存储、120Hz高刷屏、大功率快充，影像日常拍摄、后台多开软件都毫无压力，学生党、长辈备用机、工作备用机全都能满足，是实打实的全能机型。但2026年再看千元档位，6GB+128GB这种早已淘汰的低配版本重新大量上架，屏幕刷新率降级、快充功率缩水，长焦镜头、防水等实用配置直接砍掉，同等预算体验倒退明显，想拿到完整均衡的配置，起步价直接冲到1500元以上。很多人疑惑，手机厂商为什么集体减配、涨价，核心根源不在品牌，而在上游存储芯片的价格持续暴涨。

当下AI行业高速发展，海外几大存储厂商把大量产能倾斜给利润更高的服务器存储，留给手机的芯片产能大幅缩减，内存、闪存价格一路走高。对于千元机来说，本身整机利润微薄，存储成本占比一路飙升，单单芯片采购成本就几乎吃掉全部利润，厂商多卖一台就要多亏一台。

摆在手机品牌面前只有两条路，要么直接涨价抬高起步售价，要么缩减硬件配置压缩成本。两种选择最后都落到消费者身上，要么多花钱，要么花同样的钱买到配置更差的机型。今年年国内几家手机厂商接连上调低端机型价格，千元档新机普涨300至800元，中小品牌无力承担成本，直接缩减甚至停产千元产品线，市场选择大幅减少。不少业内人士也提到，这一轮存储高价行情短期内很难缓解，大概率还要持续较长一段时间，后续千元价位机型的生存空间只会越来越小。

很多网友看到话题会产生焦虑，担心未来市面上彻底没有千元手机可选，其实大可不必。综合供应链反馈，千元机并不会彻底退出市场，只是产品定位发生根本性转变。未来市面上依旧会保留千元价位的入门机型，只是产品定位会彻底改变，再也做不到过去那种全能均衡的性价比。往后千元价位只会保留基础入门机型，仅满足通话、刷短视频、社交软件等基础使用需求;大内存、优质影像、高刷屏、长续航快充这类均衡配置，将彻底告别千元区间，想要完整均衡的使用体验，消费者只能提高购机预算。

长远来看，想要让平价手机重新拥有完整、良心的使用体验，单纯依靠品牌降价并不现实。只有国内半导体、存储供应链实现自主突破，摆脱海外芯片产能限制，稳住零部件采购成本，千元机才有可能重回当年高性价比的状态。

对于当下有购机需求的普通用户也可以调整选购预期。如果仅作为备用机、入门机器，千元机型能够满足基础需求;日常刷视频、玩小游戏、多软件后台运行，建议把预算提升至1500 元以上，才能买到配置均衡、使用周期更长的机型。短期之内，消费者只能接受千元机告别全能性价比的现状，而国产存储产业链的持续突破，才是平价手机市场回暖的核心关键。