【天极网手机频道】画了两年的大饼终于实现，国行iPhone的苹果AI要来了!网信办正式公示，Apple智能已经完成备案，这也意味着无数果粉期待已久的iPhone AI功能，很快就会正式推送给国行用户。

和大部分安卓手机单独做一个AI聊天软件不同，苹果这次的AI思路特别贴合日常使用。它不搞独立入口、不单独开APP，而是直接把AI能力植入手机系统底层，融入相册、输入法、Siri、浏览器等每一个高频使用场景。不需要刻意唤醒、不用专门打开功能页面，智能化体验潜移默化融入日常操作，上手门槛极低。



此次Apple智能升级包含五大核心功能，覆盖拍照修图、语音操控、文字编辑、实景识别、浏览器使用全场景，每一项都针对性解决用户日常使用痛点。

首先是相册AI功能，依托Vision Pro空间模型技术，iOS 27相册迎来史诗级优化，三大实用功能彻底改写手机修图体验。空间重构是本次最大亮点，拍完的照片可以自由拖拽调整拍摄视角，AI会智能补全画面空缺部分，还原全新构图，不会出现画面撕裂、留白问题。针对合影拥挤、风景取景不全的问题，智能扩图可以向外延伸画面、自动填充细节，轻松优化照片构图，为了保障画质，单张照片仅可使用一次。除此之外，全新升级的AI消除，清理路人、杂物更精细，复杂场景处理自然无痕，所有AI编辑的照片还会自带隐形水印，清晰区分原图与修图版本。

其次是全新迭代的Siri，堪称Siri问世以来最彻底的一次升级，也是苹果AI的核心亮点。新版Siri支持多轮连续对话，能够精准记住上下文内容，不用反复重复指令。搭配屏幕感知能力，它可以实时识别手机当前页面内容，看到信息里的地址、链接等内容，一句话就能完成保存、跳转等操作。最亮眼的跨APP联动功能，彻底解放双手，支持一键完成多软件连贯操作，订餐厅、发消息、查信息等复杂操作，一句语音就能全自动完成。同时Siri上线独立APP，对话记录支持iCloud多设备同步，iPhone、Mac、iPad无缝接续使用。

全局AI写作工具覆盖全系统打字场景，实用性拉满。无论是备忘录、聊天输入、文档编辑，都能随时调用AI辅助。智能校对可以自动筛查拼写、语法错误，修改内容高亮展示，用户可自主选择是否采纳;一键改写功能支持正式、亲切、简洁多种文风，也能自定义调整文字风格;面对长篇文字，AI摘要可以快速提炼核心内容，还能整理成列表、表格形式，大幅提升文字处理效率。

视觉智能功能让手机相机变身全能随身工具。对准街边路牌、景区地标，就能快速识别展示详细信息;对准外文菜单可以实时翻译菜名;看到心仪商品可一键搜索同款好物。该功能实现苹果多设备打通，iPhone、iPad、Mac均可使用，Vision Pro用户更是可以直接凝视物体触发智能识别，使用方式更加便捷。

最后是Safari浏览器与密码功能升级，进一步优化上网与使用安全体验。浏览器支持网页标签自动分组，同类攻略、资讯网页会自动归类整理，页面整洁度大幅提升;新增网页监控功能，可实时盯守商品页面，降价、补货及时提醒。同时支持自定义浏览器插件，用口语化描述就能生成专属工具。密码APP也迎来优化，可一键检测并批量将弱密码升级为高强度密码，省去手动修改的繁琐步骤，全方位守护账号安全。

整体来看，这次Apple智能的全面落地，是iPhone近几年体验提升最明显的一次系统升级。区别于碎片化的AI功能堆砌，苹果选择扎根系统底层，打通全场景使用壁垒，让智能服务贴合用户日常操作习惯。从拍照修图、语音操控，到文字编辑、日常浏览，全方位优化使用细节，彻底补齐了iPhone的智能化短板。随着正式版陆续推送，国行iPhone用户将迎来更高效、更智能、更便捷的全新使用体验。