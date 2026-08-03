【天极网手机频道】ChinaJoy 2026期间，如果要选出哪个展台最好玩、哪个游戏最热门，估计每个观众心中都有属于自己的答案。但是，如果要选出哪里人气最旺、哪里能够玩到最多的终端设备、哪里覆盖了游戏体验的全链路，那么骁龙主题馆一定名列前茅了。特别是“骁龙XR奇幻之旅”体验区，联动爆火IP《凡人修仙传》，让体验者能够和“韩老魔”一起战斗。

今年是高通第七次打造骁龙主题馆，携手众多合作伙伴带来了手机、PC、平板、可穿戴等各种产品，以及可以上手体验的全新游戏特性，当然也少不了融合AI的独特创享空间。一天逛下来，骁龙主题馆为现场观众献上了一场涵盖硬核游戏、沉浸式XR、AI创作与多终端生态的科技盛宴。

当然了，我们站在玩家视角，“能玩即可”早就是过去时，开放世界大作普及、超高帧竞技需求爆发、AI交互深度融入，对手机芯片的算力、画质渲染、功耗控制和响应速度提出了极致要求。围绕这些新趋势与新挑战，高通提交的答卷也是从多个维度来赋能游戏生态，把“玩游戏”这件事讲得明明白白。

骁龙平台筑基，软硬件协同全面优化游戏体验

本次骁龙主题馆中汇聚了小米、iQOO、一加、荣耀、中兴努比亚、红魔、联想等众多OEM伙伴，在骁龙主展台上也展出了包括搭载骁龙8系旗舰级移动平台的众多智能手机与平板电脑，也包括近期备受关注的荣耀Robot Phone机器人手机。当然还有搭载骁龙计算平台的骁龙本，总计超过300多款设备。

这些产品为玩家提供了跨不同终端的多元化游戏体验，其底座就在于骁龙平台提供了极致的性能和全面的软硬件协同优化。

作为骁龙旗舰级移动平台，第五代骁龙8至尊版拥有第三代Qualcomm Oryon CPU、全新架构的高通Adreno GPU以及升级的高通Hexagon NPU。其中，Adreno GPU拥有18MB独立高速显存可以提供高带宽、降低延迟，并节省多达10%的功能，带来38的游戏性能提升，很好地提升游戏运行的流畅度和稳定性。

第五代骁龙8至尊版相较上代不仅性能提升，能效也大幅升级，让游戏玩得爽也能玩得久，其中总体带来了34%的游戏能效提升、光追性能提升、支持Adreno Game Ready驱动等也给玩家提供了更多可能性。

骁龙的极致性能不仅成为众多游戏玩家的心头好，同时对于毫秒必争的电竞赛场而言，也是值得信赖的选择。高通公司全球副总裁侯明娟在7月30日召开的2026骁龙游戏技术赏分享道，第五代骁龙8至尊版成为王者荣耀职业联赛、和平精英职业联赛、穿越火线枪战王者职业联赛、QQ飞车手游S联赛以及英雄联盟手游超级联赛――五大热门移动电竞赛事的官方指定芯片，持续为顶级移动电竞赛事提供平台支持。

还有一点值得关注高通推出的游戏体验优化技术套件――骁龙至尊游戏(Snapdragon Elite Gaming)，具备超高帧游戏、Adreno图像运动引擎、骁龙游戏超分等丰富特性，也在持续拓展游戏体验的上限。而且，这并不是高通的“单打独斗”，通过与OEM和游戏开发者的深度合作，这些性能优势和创新特性可以落地到游戏中，成为玩家可以更快上手的新体验。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Chris Patrick表示：“骁龙不仅提供行业领先的性能表现，也在不断拓展整个移动游戏生态的可能性。”

Chris Patrick分享了高通与iQOO等OEM伙伴合作提升游戏体验的经历。他提到搭载第五代骁龙8至尊版的iQOO 15作为王者荣耀职业联赛官方比赛用机，在认证测试中其在帧率稳定性、触控延时、网络平均延时、平均FPS、平均每分钟耗电量、平均每分钟温度差、BO7最高温度等七大细分项目中，全面领先比赛用机通过标准。

iQOO产品副总裁罗锋在骁龙游戏技术赏的介绍中也提到，iQOO与骁龙围绕游戏体验进行的Game Ready Driver以及Adreno独立高速显存等联合创新充分发挥了骁龙平台的底层有事，以及iQOO自身的图形调度与性能优化，进而在游戏场景中可以兼顾高性能与长续航，面对重载游戏场景也有稳定的帧率表现。

罗峰还指出针对玩家对于更极致的游戏体验需求，下一代性能旗舰需要升级的，不只是性能，更是整个游戏视效架构。为此，iQOO将采用全新视效三核硬件架构技术，实现手游视效里程碑式跨越。

全场景光线追踪：提供更细腻的画面，并覆盖众多TOP级游戏，解锁更真实的游戏世界。

游戏照相机：通过叠加超分、光追，分辨率提升到8K等方式来提升画质，并为玩家提供游戏live相机。

游戏直播：重点在于帧率稳定，画质全拉满、长时间直播也能不降频、不卡顿。一台iQOO就是一套移动直播间。

从游戏体验到围绕游戏的分享、社交、互动，这些边界的延伸也是让玩家通过手机解锁更多乐趣的关键一步。

生态深度共创，赋能全终端游戏升级

与iQOO的合作还只是高通繁荣游戏生态的一角，在骁龙游戏技术上以及ChinaJoy的骁龙主题馆，还有更多实践。比如，围绕骁龙至尊游戏特性的超高帧游戏，骁龙领先9个月完成支持，让165fps体验覆盖8款旗舰手机、十余款热门游戏。搭载第五代骁龙8至尊版的一加15首发165fps超高帧技术，引领行业进入超高帧游戏新时代。一加中国区品牌总经理刘宝有表示：“正是因为对高帧率体验和触控体验的极致追求，‘射击游戏用一加’越来越成为共识。能够取得这样的成绩，得益于我们和骁龙的深度合作，释放出骁龙移动平台的性能上限，实现了更强的满帧表现。”

从刚刚的介绍中也可以看出，想要提升游戏体验，输出性能的平台要发力，OEM要做好设备优化，同时也少不了游戏开发者的参与。骁龙能够在游戏这个覆盖多端的重点娱乐场景中广受认可，就是因为做到了生态深度共创。

Chris Patrick表示：“如果说骁龙至尊游戏是推动创新的引擎，那么骁龙游戏工作室(Snapdragon Game Studios) 就是驱动这台引擎持续前进的核心力量。骁龙游戏工作室是由产品开发者、硬件与软件工程师、游戏设计师和创意人士组成的国际化团队。他们与全球顶尖开发商和OEM厂商深入合作，不仅持续优化游戏体验，更共同创造改变游戏开发和体验方式的新技术。”

Adreno图像运动引擎与骁龙游戏超分是骁龙至尊游戏中，对视觉渲染与动态响应优化显著的两大特性。作为一款采用虚幻5开发的游戏，《异环》高密度的城市建筑、高速移动的载具，以及激烈战斗，给移动终端带来了前所未有的压力。上述两项骁龙至尊游戏特性的落地，助力《异环》解决了移动端带宽、渲染压力以及功耗之间的矛盾。完美世界技术中台负责人药师表示：“骁龙提供的不只是单纯的硬件芯片性能，更包含了图形优化技术、性能分析工具以及全方位的平台级专家支持。正是在这种深厚的技术积淀和深度的合作下，我们才有底气发起下一场跨时代的技术挑战――去攻克《异环》这款次世代二次元都市开放游戏移动端性能难题。”

除了这些，在ChinaJoy 2026的骁龙主题展区，还可以看到Adreno独立高速显存技术赋能《崩坏：星穹铁道》大幅优化功耗表现，以及《遗忘之海》《怪物猎人：旅人》《王者万象棋》等游戏发挥骁龙平台极致性能和骁龙至尊游戏特性带来的沉浸式体验。

更重要的是，这些体验不仅落地到手机，包括PC也可以支持。还有，高通在XR领域的深耕自然也少不了对于游戏的探索。在展区的骁龙XR奇幻之旅部分，高通携手万维猫动画，联动超级国创IP《凡人修仙传》探索全新科技演绎方式，通过前沿XR技术重现原作关键战役，让玩家能够与故事角色展开一场巅峰对决。

那么如何保障现场众多设备的体验一致性？背后是众多前沿骁龙技术的加持，包括5G-A万兆级网络能力，借助多路数据并发、智能带宽调度与超低时延传输，使多台XR设备可在同一空间内稳定协同运行，让高码率沉浸式内容实时呈现;双目16K超高清视效渲染技术帮助还原纹理细节、真实光影与恢宏场景;定制骁龙XR沉浸式动感座舱将画面、空间音频、运动轨迹与震动反馈进行毫秒级精准联动。

写在最后

从性能到连接再到能效，无论是小屏还是大屏，再到头显的巨幕，骁龙平台的一系列特性正加速转换为玩家可以低门槛解锁的创新体验。这是骁龙能够在游戏这个场景下多年来强势表现的重要原因。骁龙并不是仅依靠性能来“力大飞砖”，而是提供了一整套软硬件方案，以及生态加持，从玩家的痛点出发，解决了持久稳定、即时响应、可靠连接等一系列难题后，成为玩家的优选。

一方面对于高通而言，可以稳固骁龙平台的市场位置，甚至在多端生态中共结硕果。另一方面，对于OEM和游戏开发者而言，持续提升的平台能力也可以提升产品竞争力和创新点，毕竟在如今的市场角逐中想要拿下一席之地，无论是硬件终端还是软件应用只是“优秀”远远不够，还是要具备一些差异化来打动消费者。

更让人期待的是，随着AI时代的到来，特别是端侧AI生态的完善，智能化不仅在让用户解锁更好用、更懂你的产品，也在打破“玩家”与“创作者”的边界，重塑游戏创作生态。

例如，高通分享了与合作伙伴对于未来游戏制作的思考。在一些场景下，依托第五代骁龙8至尊版强悍的端侧AI算力，普通用户无需专业建模、编程能力，仅通过文字描述灵感，就能快速生成游戏素材、关卡框架甚至完整游戏雏形。在骁龙游戏技术赏的实践中，已有独立开发者借助骁龙AI能力，短短数天就完成完整游戏创作，让个人创作者拥有了比肩专业团队的生产力。

可以说，从单设备极致游戏体验，到跨终端生态融合;从职业电竞赛场赋能，到大众游戏创作普及，骁龙正在用持续的技术创新与全面的生态布局，推动数字娱乐产业稳步前行。

最后的最后，也是预告即将在今年9月22日-24日召开的骁龙峰会上，高通也将带来全新一代的骁龙平台，和更多创新特性。其中Chris Patrick提到，下一代骁龙8系旗舰移动平台的全新游戏特性――Qualcomm Adreno Neural Fusion，这一AI驱动的解决方案融合神经网络处理、超级分辨率和帧生成等技术，旨在变革游戏场景渲染和融合方式，帮助开发者在移动终端上实现更高品质、更具沉浸感的视觉体验。

届时天极网也将带来骁龙峰会的现场报道，就让我们拭目以待吧。