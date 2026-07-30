【天极网手机频道】近日，OPPO 官方微博发布新品宣传内容，面向全网预热旗下全新耐用机型 OPPO A7 Pro Max，延续 A 系列 “耐用实用” 核心定位，目前该机已在全平台同步开启预约通道，上线预约抽奖与专属保障多重福利，其中参与 0.01 元预约的用户，可额外获赠价值 199 元的一年进水保服务与两年整机延保服务，手机意外进水及整机故障均可享受官方维修保障。

此外所有购机用户均可参与限量好礼三选一活动，礼品总价值均为 299 元，包含 Enco R5 蓝牙耳机(限量 1000 份)、骑行套装(限量 500 份)以及叁旬锦绣莲华侠客杯(限量 500 份)三款不同品类的周边产品，供不同用户的使用需求。

结合现阶段流传的爆料信息，OPPO A7 Pro Max 最受外界关注的核心亮点便是万级超大容量电池配置。这款新机承载着OPPO品牌里程碑意义，它既是 OPPO 产品线中首款启用 Pro Max 后缀的智能手机，同时也是品牌旗下第一款电池容量突破 10000mAh 的消费级智能终端，刷新了 OPPO 手机内置电池容量的上限。纵观前代产品，OPPO A6 Pro 作为上一代 A 系列长续航主力机型，搭载的电池容量为7000mAh，和 OPPO A7 Pro Max 的万毫安时电池形成明显代际差距，也预示着新机将带来质变级的续航表现，进一步夯实 A 系列耐用、长续航的产品标签。

根据“数码闲聊站”的第三方爆料，天极网汇总了 OPPO A7 Pro Max 的核心规格信息。屏幕方面，该机预计配备一块 6.78 英寸 1.5K 分辨率、120Hz 刷新率的 OLED 直屏，兼顾显示细腻度与操作流畅度。机身设计上，整机厚度控制在 8.47mm，重量为 226g，同时采用高分子抗摔材料打造机身，延续 A 系列一贯的耐用属性。性能层面，OPPO A7 Pro Max 搭载高通骁龙 4 Gen5 处理器，基于 4nm 工艺打造，主打低功耗长续航表现，与整机超长续航的产品定位高度契合。影像系统方面，前置采用 50MP 像素镜头，后置则为 50MP 主摄加 2MP 副摄的双摄组合，满足日常基础拍摄需求。作为该机最大亮点，OPPO A7 Pro Max 内置 10000mAh 单电芯超大电池，是 OPPO 旗下首款万级电池容量机型，同时标配 80W 有线快充，兼顾超长续航与补能效率。价格方面，该机定位 2K 档位，主打高性价比超长续航耐用市场。

作为对比，天极网整理了OPPO A6 Pro机型的参数作为对比。OPPO A6 Pro配备了6.57英寸2372×1080 120Hz的OLED直屏;性能上搭载天玑7300处理器;内置7000mAh电池，支持80W有线快充;影像上，前置16MP，后置50MP主摄+2MP景深双摄组合;该机提供IP66、IP68、IP69防水认证，搭载山海通信技术，支持屏下指纹解锁。在价格方面，OPPO A6 Pro 的8+256GB版本售价1799元起。