【天极网手机频道】OPPO K15目前正在热销中，凭借风暴云纹外观、满级防护、主动风冷散热、8000mAh 超大电池四大核心优势，成为近期两千价位关注度很高的新机。

OPPO K15 推出疾速白、疾风灰两款配色，后盖采用官方风暴云纹工艺，转动手机时能呈现流动渐变纹理，表层细腻磨砂材质，日常裸机使用不容易沾指纹油污。背部镜头模组与散热风扇一体化整合设计，背板平整无凸起，放置桌面不会晃动，整体线条简约利落。

机身侧边搭载三组岚影呼吸灯，是整机氛围感亮点，灯光能够跟随音乐、游戏节奏自动变换幻彩灯效，同时支持自定义来电、消息专属通知光效，手机倒扣桌面也不会错过提醒。机身侧边为磨砂金属中框，正面覆盖旗舰同款晶盾玻璃，抗刮抗摔能力更强;整机支持 IP69 防尘防水，同时通过八项军标严苛环境测试，雨天使用、户外沙尘场景、偶尔沾水都无需小心翼翼，还支持湿手触控、手套模式，外勤、户外工作人群适配度很高。

性能与散热硬件全部为官方标配：搭载天玑 7360 Super 芯片，搭配潮汐引擎芯片级调校，长期使用不易卡顿;内置新一代疾风散热引擎，配备 4950mm² 超大 VC 均热板 + 主动散热风扇，被动散热搭配风冷双重保障。官方标注散热风扇采用超精密焊接工艺，拥有五年使用寿命，长时间玩游戏、连续录像等高负载场景，能够快速导出机身热量，减少处理器过热降频。

内置 8000mAh 冰川电池，搭配 80W 超级闪充，同时搭载冰川电池聚能芯片与全场景旁路供电技术。大容量电池加持下，日常通勤、短途出行基本不用随身携带充电宝。

影像方面采用官方前后 5000 万像素超清三摄方案，后置配备 5000 万像素防抖主摄 + 5000 万像素超广角镜头，前置同样为 5000 万像素广角镜头，人像、风景、自拍、室内日常拍摄都能轻松覆盖，满足普通用户日常记录需求。网络搭载 OPPO 山海通信，支持双频 GPS、三频北斗，户外出行定位更稳定。

OPPO K15没有为轻薄牺牲续航、散热，也没有为性能舍弃颜值与耐用性，做到外观质感、整机防护、性能续航、影像体验全方位均衡。目前OPPO K15正在全渠道持续热销，售价2299元，有兴趣的用户可以前去官网或是线下门店进行了解与购买。