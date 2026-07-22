【天极网手机频道】近日，数码博主“数码闲聊站”曝光了OPPO即将推出的一款全新中端机型――OPPO A7 Pro Max。根据爆料信息显示，新机不仅将成为OPPO旗下首款搭载10000mAh超大容量电池的智能手机，该机型不仅是OPPO A系列首款以“Pro Max”为后缀的手机，同时也将成为绿厂首款迈入“万毫安时时代”的中端产品。

据其爆料，OPPO A7 Pro Max预计配备6.78英寸1.5K 120Hz OLED直屏，机身厚度8.47mm，重量226g;性能上搭载高通骁龙4 Gen5处理器;影像方面，前置配备50MP前置镜头，后置采用50MP主摄+2MP镜头组合。作为OPPO首款万级电池机型，OPPO A7 Pro Max最大亮点为内置10000mAh单电芯超大电池，同时标配80W有线快充。

早在今年6月，该博主就曾透露，OPPO万级大电池机型已在测试，电池的单电芯额定9700mAh，典型值能达到10000mAh，屏幕是1.5K LTPS大R角直屏，搭载4nm低功耗处理器，采用高分子抗摔材料机身，该机主打超长续航，价格定位在2K档。

此外，该博主还曾曝光一加目前也有一个型号为“SM8845 Pro”的中端新机正在测试万级电池，该机器目前还处于预研中。

如果近期关注智能手机市场的用户不难发现，近年来手机续航能力正迎来新一轮跨越式升级。过去受限于电池材料和机身空间，大多数智能手机的电池容量普遍维持在4000mAh至5000mAh之间，而随着硅碳负极电池等新一代锂电池技术逐渐成熟，电池能量密度得到显著提升，在机身厚度变化不大的前提下，手机厂商得以塞入更大容量的电池。尤其是在安卓阵营，2025年以来6000mAh至7000mAh电池已经逐渐成为主流配置，甚至部分机型突破了万级大关。

如今，OPPO A7 Pro Max将电池容量直接提升至10000mAh单电芯规格，区别于传统双电芯方案，单电芯结构不仅能耗更低、续航损耗更小，还能有效压缩机身空间，兼顾大电池与轻薄机身质感。

令人惊喜的是，在搭载万级大电池的前提下，OPPO A7 Pro Max的机身厚度仅为8.47mm。与之相比较OPPO A6 Pro的电池容量为7000，机身重量和厚度约为191g/8.11mm(流水生金)。

作为对比，小编整理了关于OPPO A6 Pro的相关参数信息作为参考：OPPO A6 Pro配备了6.57英寸2372×1080 120Hz的OLED直屏;性能上搭载天玑7300处理器;内置7000mAh电池，支持80W有线快充;影像上，前置16MP，后置50MP主摄+2MP景深双摄组合;该机提供IP66、IP68、IP69防水认证，搭载山海通信技术，支持屏下指纹解锁。在价格方面，OPPO A6 Pro 的8+256GB版本售价1799元起。

目前关于OPPO A7 Pro Max的相关信息均来自该博主爆料，具体配置、发布时间以及售价仍需以OPPO官方公布的信息为准。