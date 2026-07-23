【天极网手机频道】近日，OPPO官方微博正式官宣，全新OPPO K15将于7月24日正式发布。随着官方全方位解锁新机参数与外观亮点，这款主打“超清硬实力，能抗又能打”的机型，凭借颜值、防护、续航、散热四大核心优势，整体看点满满。

先看外观设计，OPPO K15后盖搭载质感风暴云纹工艺，光线转动之下能够呈现流动的纹理效果，搭配细腻磨砂材质，不容易沾染指纹。配色上带来了疾速白，疾风灰，两款颜色够酷够亮眼；背部镜头与散热风扇采用一体化设计，模组平整不凸起，整体观感简洁协调。机身侧边配备三组岚影呼吸灯，氛围感十足，可以跟随音乐、游戏节奏呈现幻彩灯效，同时支持自定义通知光效。侧边采用细腻磨砂金属中框，上手触感顺滑细腻，正面配备旗舰同款晶盾玻璃，抗摔耐磨表现出色。

主要配置方面，OPPO K15搭载天玑7360 Super芯片，搭配潮汐引擎完成芯片级调校，优化长期使用流畅度。同时配备新一代疾风散热引擎，拥有4950mm²VC均热板外加主动散热风扇，被动散热搭配主动风冷，长时间游戏、录像等高负载场景下，能够高效疏导热量，减少发热降频的情况。而散热风扇模组采用超精密焊接工艺，使得OPPO K15的外观更精巧，散热更高效。性能稳定发挥之外，OPPO K15内置了8000mAh冰川电池，支持80W超级闪充，续航持久更安心。

影像上，OPPO K15搭载前后5000万像素超清三摄方案，后置包含5000万像素防抖主摄与 5000万像素超广角镜头，前置同样为5000万像素广角镜头，不管是日常人像、风景拍摄，还是自拍，都能满足大多数人的拍摄需求。

综合官方释放的信息不难看出，OPPO K15跳出了单一机型的取舍短板，没有为轻薄牺牲续航、散热，也没有为性能舍弃颜值与耐用性，真正实现了外观质感、耐用防护、性能续航、影像体验的全方位兼顾。目前OPPO K15定于7月24日发布，感兴趣的用户可以期待一下。