【天极网手机频道】7月15日ColorOS官方放出了本月月度系统升级清单，OPPO、一加用户已经陆续收到更新推送。按照官方节奏，月底前所有适配机型都会完成全量推送。而这次月度更新围绕大家日常高频使用的场景做优化，锁屏个性化、相机拍照、相册、游戏、出行天气、AI 工具全都有调整，适配机型范围也特别广，不管是Find折叠旗舰、Reno系列，还是一加数字、Ace、Turbo机型基本都覆盖到了，老款中端机型也在更新名单里。

先说这次最受大家喜欢的锁屏新功能――指纹自定义。以前解锁指纹图标全是默认样式，这次升级后能自由搭配指纹图案和解锁动画，字母、汉字、数字、各类 emoji 表情包全都能用，解锁界面直接改成专属风格，个性化直接拉满。

拍照方面也有明显升级，「和光」、「反差黑白」两款氛围感滤镜下放给更多机型。喜欢拍人像、风景的用户，用和光能柔和过渡画面光影，反差黑白则强化明暗层次，随手就能拍出胶片质感大片。相机还新增AI肤色矫正、文档扫描快捷入口，平时扫资料、拍人像更省心。

相册的优化对经常发社交平台的用户特别友好。现在剪映、醒图、小红书、美图秀秀这类常用APP调取相册时，加载速度明显变快，不会出现卡顿、白块;发布内容时还能一键快速选中相册收藏里的图片，不用来回翻找。同时相册支持多张照片批量编辑，封面自定义、图片调色混搭功能也同步完善。

游戏玩家也能感受到变化，游戏资源调度升级到2.0版本，长时间打游戏帧率更稳，机身发热、续航损耗有所改善。还新增梦境漫游、峡谷鹰眼、战术增强多款专属游戏滤镜，自带音效均衡自定义，玩手游画面观感更好。

眼下正值暑期出游旺季，本次更新上线的景区天气功能刚好派上用场。打开自带天气 APP，就能直接查询全国各大热门景区实时气象，出门旅行、爬山玩水前提前看天气，不用再单独搜景点预报，规划行程方便不少。

除此之外还有一堆细碎但好用的小优化：抖音视频支持自由调节播放倍速;AI 笔记功能升级，整理学习、工作素材效率更高;文件管理、通话记录、负一屏卡片、设备互联同步细节全部微调;小布AI新增跌落提醒、文件记忆存储，跨设备联动更顺畅。

本次升级覆盖机型非常全面，OPPO这边 Find N5、N6折叠系列、Find X7至Find X9全系旗舰、Reno14到 Reno16系列、K13 Turbo Pro、K15 Pro+以及Pad Mini、Pad4至Pad6系列的平板全部适配;一加这边包含一加12至15系列数字旗舰，Ace5至Ace6系列、Turbo性能机型，近几年主流在售机型基本都能收到推送。

不过官方也说明此次推送采用分批次灰度发放，不同机型、不同用户收到更新的时间会有先后，最迟7月底全部完成推送。大家也可以手动打开「设置 - 关于本机 - 软件更新」，右上角菜单选择升级尝鲜，主动检查更新包。长久以来ColorOS坚持每月推送体验优化更新，不只是大版本才会带来功能升级，持续针对用户反馈打磨系统细节，兼顾旗舰和中端机型的使用体验，后续每月都会持续落地实用新功能与流畅度优化，持有 OPPO、一加设备的用户可以持续关注月度升级计划。