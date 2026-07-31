【天极网手机频道】经过去年一年的“加速跑”，鸿蒙生态早已摆脱早期“基础兼容、简单适配”的初级阶段，正式迈入全场景渗透、全链路创新、全人群覆盖的成熟期。在这一生态跃迁的进程中，抖音集团可以说是极具有代表性的范本。这半年来，它们没有停留在“功能移植层面”的浅度适配，而是从移动端到PC端、从日常娱乐到专业生产力全覆盖，走出了一条全赛道深度扎根的生态共建之路。

20余款应用深度适配，覆盖全面的产品矩阵

抖音集团从布局之初就瞄准用户全场景需求，在产品推进上采用“全家桶式”的适配节奏，减少鸿蒙用户因为应用不全带来的体验割裂感。

截止目前，抖音集团已有20余款应用完成鸿蒙深度适配，既包含抖音、豆包等国民级流量应用筑牢生态基本盘，也囊括飞书、剪映等生产力工具满足专业需求，同时涉及可颂、抖店等细分场景应用，实现了短视频、资讯、音乐、AI智能服务、办公协同、内容创作、电商经营、本地生活的全领域覆盖，减少了用户在使用过程中因为应用缺失带来的体验割裂。

不是功能平移，而是把鸿蒙特性揉进每一处细节体验

而且抖音集团的适配绝不仅仅只是做“套壳上架”的表面功夫，而是把鸿蒙的底层特性揉进了每一处细节体验中。拿国民级应用鸿蒙版抖音来说，其不仅保持着高频的迭代节奏，更将鸿蒙的全新交互能力玩出了新花样，两台鸿蒙手机轻轻一碰就能直接分享视频，无需复制链接切换App，分享更加方便快捷;

在折叠屏设备上，鸿蒙版抖音还带来了左屏看视频、右屏刷评论的分屏交互，打破了传统直板机操作的局限。

办公领域的体验升级同样亮眼，鸿蒙版飞书把“应用内分屏”、“会议接续”、“统一拖拽”等特性融入日常协作，一边看文档一边回消息，不用反复切换页面;手机上没开完的会议想切换到平板或电脑大屏上？只需要把手机靠近平板或电脑，会议就能无缝接续。

专业创作领域的适配也非常到位。在华为Pura X Max与手写笔的加持下，鸿蒙版剪映搭配手写笔，实现了移动设备上的逐帧精准剪辑和精细化操作，让专业创作不再局限于传统桌面端。

除了上述这些应用外，诸多鸿蒙版抖音系应用都带来了新功能或是新特性，比如：鸿蒙版汽水音乐可以实现碰一碰分享音乐;今日头条、红果免费短剧、番茄免费小说在折叠屏设备上均可实现边看边评的创新交互等等，可以说，现在抖音系应用在鸿蒙系统上的体验不仅越来越完善，有很多创新体验也是独一份的。

更值得一提的是，抖音集团还率先将适配版图拓展至鸿蒙PC赛道，抖音、飞书、剪映、汽水音乐等应用均已正式上架鸿蒙电脑，这不仅意味着鸿蒙用户可以在电脑上享受流畅的娱乐、办公、创作体验，还能实现跨设备高效协同。

写在最后

作为互联网头部厂商，抖音集团全赛道入局鸿蒙，不仅实现了用户体验的跨越式提升，同时也为行业应用共建提供了借鉴意义。随着鸿蒙系统在手机、平板、PC及更多智能终端上的持续扩展，应用厂商如何在多设备矩阵中实现产品体验的统一与创新，仍将是下一阶段生态建设的重要课题。抖音集团近半年的实践，或将为这一进程提供一个值得关注的观察视角。