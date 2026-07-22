【天极网手机频道】根据海外媒体最新消息，苹果依旧在推进iPhone Air2的开发工作，新机计划在2027年春季发布。这条产品线此前就有消息传出，初代iPhone Air市场表现没有达到苹果内部预期，公司曾经打算把二代机型从发布计划表中移除，短期内没有新的上市规划。好在后续消息确认，项目并没有被彻底砍掉，相关研发工作一直在稳步推进。

初代iPhone Air为了做到极致纤薄，做出不少取舍，影像、续航、散热都被不少用户吐槽。而iPhone Air 2的核心就是针对性弥补这些明显短板。

影像部分的改动最为直观，初代iPhone Air仅配备一枚后置主摄，这在照片和视频创作上天然限制了视角与玩法。与不少希望加入超广角镜头以拓展拍摄视野的呼声不同，有用户更关注的是通过双摄方案支持“空间内容”拍摄，即利用两枚摄像头实现立体视频记录，用于在 Vision Pro 等设备上呈现沉浸式回忆场景。而iPhone Air 2有望升级后置双摄组合，新增镜头为超广角镜头，并非长焦镜头，影像规格能够看齐基础款iPhone，日常拍摄场景适用性更强。

性能层面，iPhone Air 2 预计搭载A20 Pro芯片，对比初代搭载的A19 Pro完成迭代升级，这将会是苹果首款采用2nm工艺打造的iPhone处理器，同时运用晶圆级多芯片模块技术，直接在晶圆层面整合SoC与DRAM，兼顾更强运算能力与能效表现。

续航方面，来自供应链的信息显示iPhone Air 2电池容量提升至3500mAh，对比初代 3149mAh涨幅超过10%。叠加A20 Pro芯片带来的功耗优化，超薄机身续航偏弱的老问题有望得到缓解。散热方面，iPhone Air 2有望引入VC均热板散热结构，这项技术已经率先用在 iPhone 17 Pro机型上。有了均热板加持，高负载场景下热量可以更快散出，长时间运行不容易因为过热限制性能输出。

此外，在早些时候马克・古尔曼(Mark Gurman)称苹果计划在明年年初还会推出定位更低端的iPhone 18e。考虑到 iPhone 16e 与 iPhone 17e 分别在 2025 年和 2026 年第一季度发布，iPhone 18e也在明年春季发布并不令人意外。

按照目前的爆料，接下来几款新 iPhone 的发布时间大致如下：

2026年9月：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及被称为“iPhone Ultra”的折叠iPhone。

2027年3月：iPhone 18e、iPhone 18 和 iPhone Air 2。

总的来看，iPhone 18e大概率会搭载A20芯片，其他方面的升级则相对有限;而iPhone Air 2 依旧会延续系列标志性的轻薄定位，在保留超薄机身核心特色的前提下，依靠双摄影像、更大容量电池、新一代 2nm 芯片、VC 散热等硬件升级，尽可能化解轻薄机身带来的一系列体验妥协，改善整条产品线的实用性。