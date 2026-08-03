【天极网手机频道】近两年智能手机市场早已告别高速增长，而2026年行业寒意进一步加剧，消费者换机热情持续走低，整个产业链都陷入低迷。调研机构Counterpoint发布的最新数据，直观印证了当下的行业困境：2026年上半年，全球手机SoC芯片出货量同比大跌15%，占据安卓市场主流的高通、联发科，出货量更是双双暴跌超25%，下滑幅度远超行业平均水平。终端市场形势更为严峻，全球手机整体出货量创下2013年以来的十三年新低，手机行业的寒冬已然全面降临。

很多人习惯性认为，市场遇冷只是因为手机性能过剩、新机升级亮点不足，消费者没必要频繁换机。但深耕行业就能发现，这只是表层原因，真正压垮手机市场的核心是AI热潮带来的产业链产能抢夺，彻底打乱了消费电子的供需格局。当下AI服务器、AI算力产业飞速扩张，成为芯片与高端存储产能的最大赢家，直接挤压了手机行业的生存空间。

三星、海力士、美光这些顶级存储大厂将近七成的先进产能全都优先供给了AI算力、AI服务器产业，留给消费级手机的产能被严重挤压、分流。产能稀缺直接引发价格暴涨，手机核心的存储配件价格同比飙升超300%，彻底改写了维持多年的手机成本结构。过去手机行业靠降价内卷、性价比抢占市场的套路彻底失效，居高不下的硬件成本，让所有手机厂商都陷入两难境地。



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面对暴涨的成本，厂商几乎没有缓冲空间，要么压缩自身微薄的利润硬扛压力，要么上调终端售价转移成本。但是在消费者角度来看，手机变贵、体验提升又不明显，消费者的换机意愿自然降到冰点。终端卖不动，厂商只能被动削减新机订单，需求压力层层传导至上游芯片厂商，这也是高通、联发科两大芯片巨头出货量大幅跳水的核心原因。

更残酷的是，当下的手机市场已经出现了非常明显的K型两极分化。大盘整体下行的环境下，苹果、三星靠着自研芯片、完整的供应链垂直整合能力，它们能稳住成本、把控产能，甚至在行业寒冬里逆势抢占市场份额，不仅抵御住了行业寒冬，还顺势收割中小品牌市场，逆势扩大全球份额。

最“受伤”的是绝大多数安卓中低端机型。这类品牌缺乏核心自研技术，没有供应链议价权，只能被动接受芯片、存储的涨价成本。利润被极致压缩的同时，产品性价比不复存在，在市场上毫无竞争力，销量持续下滑，成为本次行业下行的最大受害者，中小厂商的生存空间被进一步挤压。

根据Counterpoint的行业预测，消费级存储的供应紧张问题，至少要等到2027年下半年才能逐步缓解。这意味着，接下来一年多的时间里，手机行业依旧要在高成本、低需求、弱增长的环境里艰难熬着。

站在行业角度来看，手机市场早已告别野蛮增长的时代。单纯靠堆硬件、打价格战的时代彻底结束了。未来能活下来、活得好的品牌，一定是手握核心技术、能掌控供应链、能做出差异化体验的玩家。而对于普通消费者来说，手机涨价、新机迭代放缓、中端机性价比缩水，也会成为接下来很长一段时间的行业常态。