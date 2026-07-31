【天极网手机频道】美东时间 7 月 30 日，苹果发布2026 财年第三财季财报(统计区间 2026 年 4 月 1 日 ―6 月 27 日)。该财报指出，苹果该季度营收、利润创下同期历史新高，iPhone、Mac 两大硬件品类同比增长均超过20%，仅iPad业务营收同比下滑 5.9%，为本季度唯一同比萎缩硬件产品线。在财报发布前两天，苹果股价盘中短暂冲击 5 万亿美元市值大关，最终未能收盘站稳，随着财报利空落地，市值再度回落至 5 万亿门槛之下。

财报显示，苹果本季度实现总营收1094.17 亿美元，同比增长 16.4%;净利润 297.89 亿美元，同比上涨 27.1%;稀释后每股收益 2.02 美元，同比增幅 29%。综合毛利率达到 50.1%。

在不同业务的营收表现如下：iPhone 成为增长第一引擎：营收 542.52 亿美元，同比增长 21.7%。高端 Pro 机型持续拉高产品平均售价(ASP)，证明苹果高端定价战略持续奏效，智能手机存量市场中，高端需求依旧具备强劲韧性。

Mac 板块成为最大黑马：营收 103.52 亿美元，同比大涨 28.7%，是全品类增速最高业务。MacBook Neo以599美元的起售价精准切入平价市场，该产品在教育市场表现尤为突出。M5 系列 MacBook Air、MacBook Pro 同时收获个人消费者与企业采购订单，PC 业务迎来一轮强劲上行周期。

可穿戴、家居及配件(AirPods、HomePod、Apple Version)：营收 78.83 亿美元，同比增长 6.5%，保持平稳低速增长，缺乏爆款拉动增长弹性。

iPad 持续承压：营收 61.91 亿美元，同比下滑 5.9%，为本季度唯一同比萎缩硬件产品线。消费者对iPad的更新换代需求减弱，是整个品类面临的结构性挑战，创新迭代节奏偏慢，苹果去年(2025年)同期推出了价格亲民的第11代iPad(搭载A16芯片)，这款平价新品在当时极大刺激了销量，形成了一个极高的业绩基数，多重因素的叠加下成为苹果硬件板块长期短板。

Services 业务涵盖 App Store、iCloud、Apple Music、Apple TV、Apple Pay 及广告业务，本季度营收 307.39 亿美元，同比仅增长 12.1%，增长明显放缓。拖累因素之一是移动游戏大盘遇冷：游戏贡献 App Store 七成收入，游戏业务增长乏力直接压制 App Store 营收表现。同时监管政策持续冲击核心佣金模式：受法院判决约束，美国等市场要求苹果放开第三方支付、允许开发者外链引流，使得大量交易脱离苹果抽成体系，侵蚀核心利润。尽管苹果已上诉至最高法院，但政策带来的营收压力已经落地。

苹果所有区域市场营收全部录得同比正增长。美洲市场营收 457.81 亿美元(+11%)，维持基本盘稳定;欧洲市场 293.95 亿美元(+18%);日本 65.52 亿美元(+14%);其他亚太地区 88.71 亿美元(+19%);大中华区营收 188.16 亿美元，同比上涨 22.4%，收入刷新六月季度历史记录。

值得留意的是，业绩存在一次性扰动因素：美国关税退税为本季度带来每股 0.11 美元 EPS 增厚，同时推高约 2 个百分点毛利率。剔除该一次性收益后，调整后 EPS 约 1.91 美元，基础毛利率 48.1%。同时Apple宣布季度分红 0.27 美元 / 股，将于 8 月 13 日正式发放。

iPhone 作为苹果的核心支柱，本季度表现亮眼：实现营收 542.52 亿美元，同比增长 21.7%，创下 6 月季度的历史新高。尽管全球手机市场整体低迷，iPhone 17 系列的需求依然保持强劲，为这份业绩提供了坚实支撑。

然而，亮眼数据的背后，供应链隐忧正在积聚。受全球 AI 算力建设挤占，DRAM 与 NAND 闪存产能被大量分流，存储元器件价格大幅上涨。虽然苹果在最近的调价策略中并未上调 iPhone 售价，但存储芯片危机已对硬件业务构成双重冲击：一是直接推高生产成本，持续挤压利润空间;二是产能存在硬性上限，即便终端需求旺盛，供给端也很难完全匹配。这一制约效应可能在今年 9 月发布的 iPhone 18 系列上更为显著地体现出来。

将视线拉长，Services业务的增长瓶颈同样不容忽视。苹果长期以来依托“硬件积累用户 → 生态变现服务”的模式，如今已接近阶段性天花板。未来 3 至 5 年，Apple Intelligence 能否成功开辟全新的付费场景，或将直接决定公司长期估值的上限。