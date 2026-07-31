【天极网手机频道】7 月 31 日，OPPO 官方微博正式官宣 OPPO A7 Pro Max 将于 8 月 4 日 14:30 发布。作为 A 系列新一代 “耐用传奇"，新机在续航、耐用以及美学设计三大维度带来全面升级，主打 10000mAh 万级长寿大电池、七年耐用体验和全新的美学外观。

从目前官方的宣传内容来看，该新机将提供三款选择：「乘风破浪」以湛蓝色调呈现浪花的意境，心境昂扬向上，寓意前路风生水起;「前橙似锦」如破晓朝霞，寓意光明灿烂;「远山黑」则藏沉稳大气，寓意步步行稳安康。三款命名均融入美好寓意，将不同风景融入不同配色的命名，把好运握在手心。

在外观设计上，OPPO A7 Pro Max 「乘风破浪」配色宣称采用 3D 立体浮雕纹理，带来多层海浪效果随光影流转，让灵动轻盈又澎湃活力的海浪跃然掌心。机身背部配备全金属镜头模组以及多功能呼吸灯，当手机收到通知时可亮起光彩，兼顾外观质感、可玩性与实用性。

续航方面，OPPO A7 Pro Max 搭载 10000mAh 单电芯万级大电池，官方宣称支持七年耐用，目前OPPO A7 Pro Max是OPPO首款电池容量超万级的手机。依托三大 OPPO 独家电池技术 ―― 稳定长寿、精细调控、智能调度，新机实现 1500 次充放电循环后容量仍保持在 80% 以上。在技术层面，这块长寿电池搭载了专利硅负极球形材料以及五重电量管理芯片，再配合电池的长寿的算法，智能匹配更适合的电量调度策略，实现更长寿的电池寿命。

同时，该机获得中国质量认证中心金标电池与金标一级能效双权威认证，从超耐用、超长寿命、超稳定、超省电到超快充电到高能效，重新定义了好电池的五大标准。

另外，OPPO 官网释放的信息进一步揭开该机更多细节，OPPO A7 Pro Max 同时兼顾防水与抗摔性能，配备金刚石防护架构，并支持 IP69K 防护等级。IP69K 标准代表设备能够耐受高压高温喷淋冲刷，面对日常水渍、户外溅水等场景拥有更强防护能力。影像配置上，OPPO A7 Pro Max 搭载前后双 5000 万像素超广角主摄，满足日常自拍与外景拍摄需求。

在预约福利方面，目前 OPPO A7 Pro Max 已在全平台开启预约，用户上电商平台搜索 "OPPO A7 Pro Max" 即可锁定价值 1047 元的新机福利，其中参与 0.01 元预约的用户，可额外获赠价值 199 元的一年进水保服务与两年整机延保服务，手机意外进水及整机故障均可享受官方维修保障。

此外所有购机用户均可参与限量好礼三选一活动，礼品总价值均为 299 元，包含 Enco R5 蓝牙耳机(限量 1000 份)、骑行套装(限量 500 份)以及叁旬锦绣莲华侠客杯(限量 500 份)三款不同品类的周边产品，供不同用户的使用需求。

8 月 4 日 14:30，OPPO A7 Pro Max 将正式发布，届时售价与完整配置将一并揭晓。从目前预热信息来看，万毫安大电池搭配七年耐用寿命，配合精致的 3D 浮雕外观设计，有望在 2000 元价位段树立续航耐用新标杆。