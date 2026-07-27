【天极网手机频道】随着苹果秋季发布会的临近，除了关注度较高的iPhone18系列之外，近期也有两款产品迎来最新消息：新一代iPad mini有望成为苹果首款支持防水的平板，而备受期待的苹果智能眼镜则调整了发布时间表，把更多精力投入隐私安全设计。

根据爆料信息显示，苹果计划在今年10月推出新一代iPad mini，这将是苹果第一款具备防水防尘能力的平板电脑。苹果准备使用微振动扬声器系统，抛弃传统机身开孔与扬声器网罩，直接利用机身平面振动发声，把机身结构充当振膜。少了开孔，水汽、灰尘进入机身的通道大幅减少，这套防水实现思路，和 iPhone 依靠密封胶圈封堵开孔的方案完全不同。

除独家防水设计之外，新一代 iPad mini 硬件升级同样值得关注。屏幕将会首次搭载 OLED 面板，拥有更高对比度、纯净黑场，功耗表现相比 LCD 面板更有优势。供应链信息显示，这块屏幕尺寸大约 8.4 英寸，刷新率维持 60Hz。性能层面，新机有望搭载 A19 Pro 或者全新 A20 Pro 芯片，相比现有机型实现性能大幅跨越。等到产品正式上市，大家在潮湿场景使用平板，不用再小心翼翼担心进水损坏。

另一边，苹果首款智能眼镜的推进节奏发生变化。原本计划2027年初发布，如今内部调整路线图，新品推迟至 2027年6月WWDC开发者大会正式亮相，年底才会对外发售。

推迟上线不只是为了打磨硬件与配套系统，苹果还有更现实的考量。不少用户担心佩戴眼镜时在不知情情况下被录制影像。

而隐私一直是苹果重点宣传的核心优势，所以苹果打算在智能眼镜上落实一套严格的隐私规范：强化设备本地运算，敏感数据尽量不上传云端;直接舍弃人脸识别功能;承诺不会利用用户录制的音视频训练 AI;同时拒绝外包人员人工查看用户拍摄画面。苹果希望依靠这一系列设计，建立全新行业标准，打消大众对于穿戴摄像设备的顾虑。

目前以上信息均是外媒爆料信息，感兴趣的用户不妨等等即将到来的秋季发布会，看看是否会有更多的信息透露。