【天极网手机频道】2026年7月中旬的这一周，中国智能手机行业度过了一个关键节点。

7月15日，国家网信办公布了最新一批提供手机端侧生成式人工智能服务的厂商备案名单。在一长串名单中，“Apple智能”大模型的名字赫然在列，备案主体为“苹果技术开发(上海)有限公司”，备案完成时间显示为7月8日。对于等待已久的国行iPhone用户来说，这意味着国行版 Apple Intelligence的落地进入了实质性的倒计时。

同时，就在7月13日，中国大模型领域的独角兽企业阶跃星辰(STEPX)发布了搭载原生系统Step AOS的大模型原生智能体手机STEPX Neo，宣称要“重新定义手机”。

一边是各行业巨头的备案落地，一边是创新力量的越级挑战。这两起看似独立的事件在同一个星期里交汇拉开了智能手机AI时代下半场竞争的序幕，国行用户即将迎来多款具备智能体能力的手机产品，市场一片勃勃生机万物竞发的景象――智能手机的“代理人战争”才刚刚开始。

苹果的选择

国行版Apple智能的过审，首先要解决的是“能不能用”的问题――毕竟已经“为Apple Intelligence准备好”这么久了。但更值得关注的是，苹果为了进入中国市场，究竟在技术与生态上做出了怎样的调整。

在海外市场，苹果主推的是依靠自研端侧模型以及私有云计算(Private Cloud Compute，PCC)的组合方案，同时靠Google为其提供模型技术底座以及默认搜索引擎。但在国内特殊的监管和网络环境下，完全依赖海外云端的方案显然无法直接落地。

最终，苹果选择了一个高度本土化服务架构。根据目前流出的消息，这个架构由苹果自研端侧模型、阿里通义千问再加上百度AI构成。

在这个架构里，三者有着清晰的分工：

苹果自研的端侧模型提供隐私基本盘。它主要负责在本地处理那些不需要联网的轻量化指令，用户的日常操作、简单的系统调度都留在这个本地沙盒里，确保敏感数据不流向外部。

阿里通义千问则成为了系统级的“AI核心”。它将作为AI能力集成至Apple智能，去接管更复杂的长文本理解、创意写作以及跨应用的智能调度。可以说，国行iPhone未来好不好用，很大程度上取决于通义千问在系统底层的表现。

百度AI则主要用来重塑中文环境下的Siri，并提供系统级的视觉检索服务(Search Partner)。此前有消息称，苹果iOS 27 Beta 2固件代码中层明确提及了“Baidu Visual Search”(百度视觉搜索)的本地化字符串，因此被认为是苹果为第三方视觉搜索及AI服务商预留的基础架构。由于海外版赖以生存的谷歌搜索等服务在国内无法使用，百度AI的加入正好补齐了这一块生态空白。

苹果这种将 AI 职责拆分给不同大厂的做法也显示了苹果一直以来的“不把鸡蛋放到同一个篮子里”的供应链思路。

如果把所有的系统级AI能力全部交给某一家本土大厂，那么这家大厂就会在iOS生态内掌握极高的话语权，甚至可能威胁到苹果对系统生态的控制，这是苹果一定不能接受的。通过让阿里负责AI底层、百度负责搜索和视觉，苹果巧妙地在系统内部构建了一个平稳的分工格局。这种协作既让各家发挥了所长，又防止了任何一家本土厂商能够完全控制其系统内的AI全栈，苹果依然把方向盘握在自己手里。

7款端侧模型集结 为什么“端侧”是终极归宿？

这次通过备案的并不只有苹果一家，在最新的一批名单中，总共有7款端侧模型集体亮相。

除了苹果，还包括华为小艺AI大模型、小米澎湃AI、OPPO AndesGPT、vivo蓝心端侧大模型、三星盖乐世AI，以及搭载字节跳动豆包手机大模型的努比亚。如果再加上阶跃星辰突袭发布的STEPX Neo，2026年下半年的手机市场，端侧大模型的全面竞赛已然箭在弦上。

为什么手机厂商们都把“端侧”作为兵家必争之地？这看似是随大流的跟风，实际上是厂商们基于现实体验与商业成本做出的理性选择，换句话说，也是英雄所见略同下的共同结论。

智能体时代，首要的问题是回应用户对隐私安全的关切。用户的日程安排、聊天记录、日常行程都是极度敏感的数据。如果每一次AI查询都要上传到云端服务器，用户很难建立起真正的信任。端侧沙盒(On-Device Sandbox)技术能够让这些敏感数据在手机本地闭环运行，零信任技术也将对来自本地终端、局域网或者公网的每一次操作进行多维度校验，采用最小权限放行并持续监控风险，进一步保证信息安全。

其次是能效与体验的临界点。在日常高频使用的场景中，毫秒级的响应差之毫厘谬以千里。如果坐地铁没信号或者网络稍微延迟，AI助理就直接罢工，这样的体验显然无法让人满意，只有彻底摆脱网络限制的端侧AI才能真正融入日常高频场景。

最后，也是手机厂商们不得不面对的财务压力。随着AI助手的日活(DAU)爆发式增长，如果所有计算都在云端进行，高昂的带宽和算力成本会带来沉重的负担。将一部分算力负载转移到用户手机的SoC芯片上，端云协同、混合架构是目前让商业模式可持续的务实路径。

智能体手机的黎明

在这一轮端侧模型的爆发中，阶跃星辰带来的STEPX Neo代表了另一种尝试。传统的智能手机是在原有的硬件和系统框架上挂靠或者塞入AI功能。而STEPX Neo所搭载的Step AOS系统则是尝试从一开始就以AI智能体(Agent)为核心来重构操作系统。

在这种新思路下，手机里各种App边界可能会变得模糊。用户不需要在不同的软件之间频繁跳转，而是可以直接向手机发出指令，由系统内的Agent自动去理解、拆解并执行任务。

这种“原生智能体手机”与传统手机厂商的“AI化系统”之间也正在形成一条微妙的分水岭。

传统大厂拥有庞大的用户基数、成熟的硬件供应链和强大的渠道能力，他们的策略是以稳为主，通过逐步渗透的方式让用户适应AI;而像阶跃星辰这样的创新企业则试图用更彻底的颠覆去吸引那些极客和先锋用户。

不过这两种道路最终也会殊途同归，他们要实现的未来基本相同――大模型真正落地并常驻在我们的手机里，成为能够回应你一切要求的私人助理。

写在最后

各家厂商备案的尘埃落定给这场竞争按下了加速键，无论是苹果的本土化探索还是国内厂商集体的突围都在把我们带向一个新的节点。在这场关于新旧路线、系统权限与用户体验的对决中，谁能把算力、算法与硬件结合得更无感、更丝滑，谁才能在接下来的通用人工智能(AGI)硬件时代里拿到入场券。至于苹果用户最为关心的正式上线时间，苹果目前尚未公布具体的系统版本与推送日程。但是在此之后，我们可以更加乐观一点，毕竟Apple Intelligence从“遥遥无期”变成了“指日可待”。