【天极网手机频道】近日，Counterpoint Research公布Q2国内智能手机市场出货数据，本季度出货量同比下滑2%。存储芯片价格一路走高、大众换机意愿低迷，双重压力之下，各大手机厂商的经营思路发生明显转变，不再一味比拼出货量，转而优先守住利润空间，而华为、苹果两家品牌，在大环境里走出了完全相反的增长曲线。

单看Q2份额排名，华为稳稳守住国内市场头把交椅，份额达到23%，创下2020年第四季度之后的最高纪录，出货量同比大涨24%。支撑这份增长的主力机型是畅享90 Pro Max，线下大众市场需求十分旺盛，全系产品布局均衡稳定，基本盘没有短板。除此之外，全新横向大折叠Pura X Max 首发表现超出预期，也证明阔折叠赛道还有充足的消费潜力，为华为高端市场再添增长支点。

苹果二季度国内出货量同比上涨23%，市场份额从去年同期15%提升至18%。如今多数安卓机型因为零部件涨价上调售价，iPhone定价保持稳定，两者之间的价格差距不断缩小，让苹果在高端市场的竞争力明显变强。再加上市面普遍预测三季度新款iPhone会涨价，不少担心购机成本上升的用户选择提前换新，进一步推高了苹果本季度销量。

OPPO、vivo份额持平，均为16%;小米13%、荣耀 11%。和2025年同期对比，华为份额上涨5个百分点，苹果提升3个百分点，剩下四家主流安卓品牌份额全部出现下滑。

成本上涨是影响整个行业走向的核心因素。内存价格大幅上浮，直接压缩手机产品的盈利空间，不少厂商开始调整生产节奏，制定更保守的备货计划，不再盲目追求放量，依靠控产能、抬终端售价对冲成本压力。不过各家持续推出新品，一定程度缓解了市场下滑幅度。

拉长时间到上半年，2026年国内手机总出货量同比下降3%。Counterpoint分析称上半年厂商还在消耗去年年底、今年一季度囤积的存储库存，芯片涨价带来的成本压力，没有完全反映到终端售价上。等到下半年，搭载高成本内存的新机大批量上市，价格压力会彻底释放，行业第二轮调价已经启动。接连涨价会进一步压制消费者换新意愿，下半年手机市场会迎来更大考验。

这也意味着下半年行业竞争逻辑会彻底改变，比拼新机数量、冲刺出货排名不再是重点，如何平衡高昂成本、上调后的售价和疲软的市场需求，才是各家厂商需要解决的核心难题。从二季度华为、苹果逆势上涨的表现就能看出，在存量市场阶段，品牌影响力、完善的产品梯队以及合理的定价策略，会直接决定品牌最终的市场表现。