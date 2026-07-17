【天极网手机频道】2026 年 7 月 17 日，OPPO K15 标准版全渠道同步上架预约页面，该机定于7 月 24 日 10:00正式线上开售，OPPO官方暂未公布终端售价。

根据 OPPO 官网公示产品资料，OPPO K15 标准版推出疾速白、疾风灰两款机身配色，整机采用疾速美学后盖纹理设计，左上角矩形镜头模组内嵌岚影 RGB 呼吸灯，可联动来电、通知、游戏、充电多场景切换灯效，辨识度突出。该机将搭载新一代疾风散热引擎，该机将通过超大 VC 均热板 + 内置主动散热风扇两大散热系统，该配置将会是该价位段少有的配置。

根据博主“数码闲聊站”爆料，该机正面搭载 6.59 英寸居中挖孔 OLED 直屏，分辨率 2760×1256(1.5K LTPS)，配备短焦屏下光学指纹和金属中框。与之相比，此前 4 月发布的 OPPO K15 Pro 和 OPPO K15 Pro + 屏幕规格存在明显区分：K15 Pro 同样采用 6.59 英寸 1.5K 直屏，分辨率 2760×1256，最高 144Hz 刷新率、240Hz 触控采样;K15 Pro + 升级至 6.78 英寸大屏，分辨率 2772×1272，支持 165Hz 超高刷新率，且搭载超声波指纹识别。

性能层面，OPPO K15 标准版搭载联发科天玑 7360，搭配 OPPO 潮汐引擎完成芯片级深度调校，优化日常 APP、中轻度游戏功耗释放，处理器采用 4nm 工艺，八核架构包含 4 颗 2.5GHz A78 大核 + 4 颗 2.0GHz A55 能效核，满足日常影音、社交、手游需求。与之相比，此前 4 月发布的 OPPO K15 Pro、OPPO K15 Pro + 定位更高阶性能赛道：K15 Pro 搭载天玑 8500 SUPER 处理器，8 核最高主频 3.4GHz;K15 Pro + 搭载旗舰级天玑 9500S 芯片，采用 3nm 工艺、全大核架构，最高主频 3.73GHz，二者同样搭载潮汐引擎底层调校，极限游戏性能大幅领先标准版。

在耐用性上是该机一大亮点，从目前官网的海报信息来看，该机将搭载8000mAh大电池，最高支持80W有线快充。与之相比，此前 4 月发布的 OPPO K15 Pro 和 OPPO K15 Pro + 电池、快充配置梯度分明：K15 Pro 内置 7500mAh 冰川电池，配套 80W 有线闪充;K15 Pro + 搭载 8000mAh 电池，快充升级至 100W 超级闪充，充电速度更快。标准版直接拉满与 Pro + 同级别的电池容量，仅快充规格对齐 K15 Pro，大幅提升中端机型续航竞争力。

在影像方面，从目前的爆料来看，该机采用前后 5000 万超清三摄组合：前置 5000 万像素自拍镜头，支持 AI 人像补光、美颜优化;后置 5000 万像素 OIS 光学防抖主摄 + 5000 万像素超广角双摄。

目前关于OPPO K15标准版在官网共有两款颜色可选，分别为疾速白、疾风灰两种配色，该机将在7月24日10:00开售。