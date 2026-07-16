【天极网手机频道】7 月 16 日，苹果中国大陆 2026 年度返校季教育优惠活动全面上线，活动周期持续至 8 月 27 日，覆盖暑期购机、新生入学全时段。不同于往年直接赠送 AirPods 的福利模式，今年苹果调整活动规则，改为购机发放 849 元专属配件抵扣额度;叠加 6 月 25 日 Mac、iPad 全系列官方涨价，不少学生用户关心涨价后教育优惠的实际性价比。天极网整梳理活动规则、涨价前后全系起步款定价，直观对比差价与返校季补贴对冲力度。

首先介绍本次的返校优惠方案，今年取消免费 AirPods，购买指定机型可获得一次性 849 元配件抵扣额度，包含以下可选项：AirTag 四件装(849 元，0 元到手)、AirPods 4(补 150 元)、AirPods 4 降噪版(补 550 元)、AirPods Pro 3(补 1050 元); 购入iPad Air/Pro 用户，除了上述配件外，额外增加手写笔选项：Apple Pencil Pro 售价 899 元，抵扣后仅需补 50 元，适合绘画、课堂记笔记学生。

受内存与存储成本上涨影响，苹果于今年 6 月对 iPad 产品线进行了价格调整。其中，入门版 iPad 和 iPad mini 售价均上调 800 元，且此次调价未提供配件补贴，对于以影音娱乐为主要需求的消费者而言，整体性价比较此前有所下降。iPad Air 全系售价上调 1200 元，iPad Pro 全系售价上调 1800 元，是本轮平板产品调价幅度最大的两个系列。不过，购买 iPad Air 和 iPad Pro 的用户可享受最高 849 元的配件优惠额度，若有手绘、笔记等生产力需求，仅需补约 50 元即可升级至 Apple Pencil Pro，一定程度上能够抵消产品涨价带来的额外购机成本。

天极网整理关于iPad产品涨价前与返校季价格对比如下：

Mac 产品线中，MacBook Neo 涨价 900 元，且无法享受返校季配件优惠，预算有限的用户购机成本有所增加。MacBook Air 全系上涨约 1500～2000 元，但可通过返校季活动免费获得 AirTag 四件装，一定程度上降低了实际购机成本，仍是学生群体兼顾性能与便携性的热门选择。14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 则上涨最高达 3000 元，为本轮苹果全线产品中调价幅度最大的机型，更适合影视后期、设计创作等专业用户。虽然返校季提供最高 849 元的配件优惠，但与涨价金额相比抵扣幅度相对有限，建议有专业创作需求且预算充足的用户再考虑入手。

天极网整理关于Mac产品涨价前与返校季价格对比如下：

MacBook Neo、入门款 iPad、iPad mini、iMac、Mac mini、Mac Studio、iPhone、Apple Watch 均不在配件抵扣活动名单内。

2026 年苹果返校季福利模式调整，取消免费耳机改为定额配件抵扣，叠加 6 月全线涨价，整体购机门槛有所提升。但 MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air、iPad Pro 四大主力机型仍可通过 849 元抵扣额度抵消部分涨价成本，对有专业学习、创作需求的学生群体，这可能是今年入手苹果设备的最佳窗口期;仅轻度娱乐需求用户，可优先对比第三方平台补贴活动，灵活选择购机渠道。

总体来看，苹果在 618 大促结束后对产品线进行价格调整，一方面与全球内存、存储等核心零部件成本持续上涨有关，另一方面也与下半年消费节奏密切相关。每年 7 月至 9 月恰逢苹果返校季活动，教育优惠和限时配件福利能够在一定程度上降低消费者的实际购机成本，从而缓冲产品官方售价上涨带来的心理落差。对于苹果而言，这种策略既能够缓解成本上涨带来的利润压力，又能借助返校季的优惠政策维持学生群体的购买意愿，实现价格体系的平稳过渡。随着消费者逐渐适应新的产品定价，返校季也成为连接 618 与秋季新品发布前的重要销售窗口，为后续新品上市和市场价格体系调整预留了充足空间。