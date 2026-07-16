【天极网手机频道】7月15日，《关于发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告》发布。公告显示，促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。

完成备案的模型分别是苹果Apple智能、华为小艺AI大模型、OPPO的AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包手机大模型。

得益于端侧算力提升，近年来手机端AI凭借低时延、本地化等优势逐渐融入更多使用场景，化身手机智能管家来帮助用户处理更多信息，提升日常交互和创作效率。同时，相比云端大模型，端侧AI一定程度上凭借更靠近用户、更丰富的数据能够提供个性化、主动化服务的能力，也可以避免关键数据上云，更好地保护隐私。而完成生成式人工智能服务备案也验证了这些AI的技术安全性、内容合规性，对于用户而言，使用也更加踏实，避免手机里的AI“野蛮生长”。

把视线拉回到手机，AI能力的较量也逐渐成为手机行业竞争的焦点。毕竟，AI服务出来需要高效可靠的性能支撑，还要有软件及生态能力保驾护航。就这方面而言，在国内市场苹果的Apple智能由于让用户长时间的等待，还未开始就已经落后了。此前有消息曝光，苹果将采用端云混合的策略，其中云端模型的供应商是千问。最终苹果交出的这份“AI答卷”会不会达到用户预期就让我们拭目以待吧。

华为小艺AI大模型能够发挥华为软硬件和生态的综合优势，不仅是手机端提供了丰富的多模态交互体验，同时也实现了多端融合发展，在穿戴设备和智能座舱等终端，以及办公、娱乐、出行、创作等场景下为用户提供多样化功能和个性化服务。

三星盖乐世AI同样围绕多模态交互体验，提供“即圈即搜” 、照片助手、AI播客、音频橡皮擦等功能。在日常使用中盖乐世AI可以帮助用户汇总消息或者随时“解答问题”。对于习惯使用手机进行创作的用户而言，其AI能力也可以放大三星在拍摄方面的优势，让后期创意和处理有更大的空间。

在AI快速发展的同时，合规也备受关注。随着监管框架完善，后续更多端侧AI大模型将完成备案。目前来看，端侧 AI轻量化、多模态、全场景协同正成为行业核心赛道，同时也有希望成为“卷性能”之后，各大品牌扩大差异化的主阵地。对于用户而言，安全是使用AI的前提，其次才是易用、好用。无论是端云混合还是智能体，手机上的AI还有很大潜力，接下来还将带来哪些体验层面的创新，值得期待。