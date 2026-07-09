【天极网手机频道】近日三星和高通在海外社交平台上联合发布了一则短视频，正式对外确认新一代Galaxy Z折叠屏机型将采用定制版骁龙8 Elite Gen5 for Galaxy处理器。

这条预热短片里没有放出完整真机，只露出了手机机身轮廓，从屏幕长宽比例能判断，画面里展示的是代号 Galaxy Z Fold8，业内也叫它Z Fold Wide宽屏折叠机型。这款新机展开后内屏采用4:3比例，整机闭合之后不会显得细长，和同代另一款 Galaxy Z Fold8 Ultra 区别很明显。此前网上流出过两款机型的实体模型对比，能直观看出一款机身偏方正宽厚、一款是传统修长书本造型，外观辨识度很高。

按照目前官方释放的全部信息，Galaxy Z Fold8和Galaxy Z Fold8 Ultra这两款大屏折叠机型，全线统一搭载骁龙8 Elite Gen5 for Galaxy，全球各个销售地区都不会更换其他芯片，不会出现以往部分地区混用自研芯片的情况。

而同系列的翻盖小折叠Galaxy Z Flip8则采取分区域芯片方案，欧洲、韩国本土市场会配备三星自家Exynos 2600处理器，其余海外地区基本都会换成骁龙平台，很大概率也是同款三星定制版骁龙芯片。

其实这套专属定制芯片方案三星早就在S系列旗舰上落地过，上一代Galaxy S26 Ultra全球统一使用这款for Galaxy版本，而普通版S26、S26+在欧洲、韩国、印度等市场依旧搭配Exynos 芯片，本次折叠屏的芯片规划逻辑和直板旗舰保持一致。

据了解，“for Galaxy”是骁龙8 Elite Gen 5的专属高频版本――标准版芯片的两颗Oryon超大核频率为4.61GHz，Adreno 840 GPU频率为1.2GHz，而for Galaxy版本则将超大核提升至 4.74GHz，GPU提升至1.3GHz，本质上属于更高档位的同款芯片选型。而更高的频率带来最直观的提升就是性能释放上限，折叠手机日常经常要同时运行多个窗口、分屏办公、大型手游，更高规格的芯片能预留充足算力，长时间多任务运行、高负载游戏场景下，运行流畅度会更稳定，不会轻易出现性能受限的情况，刚好贴合折叠大屏的使用需求。

虽然三星还没有完整放出新品详细参数、定价等信息，但这一轮密集预热已经把发布会时间基本敲定，7月22日在伦敦发布。当天会一次性推出三款全新折叠产品，分别是全新宽屏形态的Galaxy Z Fold8、延续经典书本造型的Galaxy Z Fold8 Ultra，以及常规翻盖机型 Galaxy Z Flip8。

对于看重折叠手机综合性能、经常用分屏办公或者玩手游的用户来说，两款大屏折叠统一搭载高频定制骁龙芯片，不用再担心不同版本性能有差距，整机算力表现更有保障。后续发布会还会解锁屏幕、影像、续航等更多新机细节，感兴趣的用户可以持续关注官方后续信息。