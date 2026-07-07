【天极网手机频道】近日，市场研究机构Counterpoint发布了关于2026年W22-W25(5月25日至6月21日)期间智能手机市场的同比销售数据分析。数据显示，相较于2025年同期，整体手机市场面临较大下行压力，绝大多数主流品牌销量出现不同程度下滑。

统计周期内，市场整体表现疲软。除华为外，其余主要品牌均遭遇了显著的同比销量下滑。其中，“Others”跌幅最深，同比下降达39%;HONOR(荣耀)紧随其后，同比下降33%;小米同比下降24%;vivo和OPPO分别录得16%和12%的同比降幅;即便是行业巨头苹果，也未能幸免，销量同比下滑9%。

在一片颓势中，凭借华为畅享90系列在低价位段的卓越表现，华为(HUAWEI)成为唯一实现正增长的头部品牌，同比大幅增长19%。这一强劲表现直接反映在其市场份额的扩张上：华为的市场份额从2025年同期的16%大幅跃升至2026年的21%，成功拉开与其他品牌的差距，进一步巩固了其市场领先地位。

据悉，畅享90系列3月23日发布，4月2日 Pro Max / Plus 先开售，4月23日标准版随后开售，据“数码闲聊站”的爆料，畅享90 Pro Max该机型曾在首发首周内销量超过40W，助力华为力压iPhone17全系列拿下W14单周单品销量第一;随后该机在618大促期间在其价位段也取得出色的销量。