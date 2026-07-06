Æ»¹ûË«Æì½¢Í¬Ì¨µÇ³¡£ºiPhone UltraÓëiPhone 18 Pro MaxÎå´óºËÐÄ²îÒì
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿½ñÄê9ÔÂµÄÆ»¹ûÇï¼¾·¢²¼»á×¢¶¨»á¸ñÍâÌØÊâ¡£³£ÄêÖ»¿¿ProÏµÁÐÕ¾ÎÈ¸ß¶ËÊÐ³¡µÄÆ»¹û£¬½ñÄêÖÕÓÚ²¹Æë²úÆ·Ïß£¬Í¬Ê±ÍÆ³öÁ½¿î¶¥¼¶Æì½¢£¬·Ö±ðÊÇ³£¹æµü´úµÄiPhone 18 Pro Max£¬ÒÔ¼°´ó¼ÒÆÚ´ýÒÑ¾Ã¡¢Æ»¹ûÊ×¿îÕÛµþÆÁiPhone Ultra(´ËÇ°±»³ÆÎªiPhone Fold)¡£
×÷ÎªÆ»¹ûÊ×¿îÕÛµþÆÁ»úÐÍ£¬iPhone Ultra×î´óµÄÁÁµã¾ÍÊÇÈ«ÐÂµÄÕÛµþÐÎÌ¬ºÍ´óÆÁÉúÌ¬¡£ÐÂ»ú²ÉÓÃºáÏòÄÚÕÛÉè¼Æ£¬Õ¹¿ªºóÆÁÄ»³ß´ç½Ó½üiPad mini£¬´îÅäiOS 27×¨ÊôÊÊÅä£¬Ö§³ÖiPadÍ¬¿î·ÖÆÁ¶àÈÎÎñ¡¢¶àÓ¦ÓÃ²¢ÐÐÔËÐÐ£¬Ö÷´òÒÆ¶¯°ì¹«ºÍ³Á½þÊ½Ó°ÒôÌåÑé£¬¶ÔÓÚ¾³£Íâ³ö¡¢ÐèÒªËæÊ±ËæµØ´¦Àí¹¤×÷µÄÉÌÎñÓÃ»§À´Ëµ£¬´óÆÁ´øÀ´µÄÉú²úÁ¦ÌáÉý·Ç³£Ö±¹Û¡£µ«·²ÊÂÓÐÀûÓÐ±×£¬ÕÛµþ»úÉí¸´ÔÓµÄ½ÂÁ´½á¹¹£¬¼«´óÑ¹ËõÁËÄÚ²¿¶Ñµþ¿Õ¼ä£¬ÕâÒ²ÈÃiPhone Ultra²»µÃ²»×ö³öÖî¶àÓ²¼þÍ×Ð£¬Õû»ú×ÛºÏÌåÑé´æÔÚÃ÷ÏÔ¶Ì°å¡£·´¹ÛiPhone 18 Pro Max£¬ÒÀ¾ÉÑØÓÃ³ÉÊìµÄ6.8Ó¢´çÖ±°åÉè¼Æ£¬Ã»ÓÐ¸´ÔÓ½á¹¹µÄÊø¸¿£¬»úÉí¡¢ÏµÍ³¡¢Ó¦ÓÃÊÊÅä¶¼ÊÇÆ»¹û¶àÄê´òÄ¥µÄ³ÉÊì·½°¸£¬ÉÏÊÖÌåÑéÎÈ¶¨¡¢ÊÊÅäÈ«¸²¸Ç£¬ÊÇÆÕÍ¨¸ß¶ËÓÃ»§×îÎÈÍ×µÄÑ¡Ôñ¡£
Ó°Ïñ·½ÃæµÄ²î¾àÊÇÁ½¿î»úÐÍ×îÖ±¹ÛµÄÇø±ð£¬Ò²ËãÊÇÕÛµþÆÁÐÐÒµµÄÍ¨²¡¡£ÊÜÄÚ²¿¿Õ¼äÏÞÖÆ£¬iPhone UltraÖ»ÄÜ´îÔØºóÖÃË«Éã£¬Ö±½Ó¿³µôÁËÆì½¢»ú±Ø±¸µÄ³¤½¹¾µÍ·£¬Ô¶¾°ÅÄÉã¡¢±ä½¹ÈËÏñÄÜÁ¦´ó·ùÈõ»¯£¬ÕûÌåÅÄÕÕË®Æ½Ö»ÄÜ¶Ô±êÆÕÍ¨±ê×¼°æiPhone£¬ÍêÈ«³Å²»Æð×¨ÒµÉãÓ°ÐèÇó¡£¶øiPhone 18 Pro MaxÑÓÐøÁËProÏµÁÐÒ»¹áµÄ×¨ÒµÓ°ÏñË®×¼£¬±£ÁôÈý¿Å4800ÍòÏñËØÆì½¢Ö÷Éã£¬½ñÄê»¹ÐÂÔöÁË¿É±ä¹âÈ¦¹¦ÄÜ£¬ÄÜ¹»¸ù¾Ý¹âÏß»·¾³Áé»îµ÷½Ú½ø¹âÁ¿£¬ÎÞÂÛÊÇÒ¹¾°¡¢Ç¿¹â¡¢¹ã½Ç»¹ÊÇ³¤½¹³¡¾°£¬¶¼ÄÜÅÄ³ö¸ßÖÊÁ¿»Ãæ¡£ÕâÒ²ÄÜ¿´³ö£¬Ä¿Ç°ÕÛµþÆÁÊÜÏÞÓÚÎïÀí½á¹¹£¬ÖÕ¾¿Ã»·¨¼æ¹Ë¼«ÖÂÓ°Ïñ£¬×¨ÒµÅÄÕÕÌåÑé£¬»¹ÊÇµÃ¿´Ö±°åÆì½¢¡£
Ðøº½ºÍ½âËøµÄÏ¸½Ú²îÒì½øÒ»²½À´óÁËÁ½¿î»úÐÍµÄÌåÑé²î¾à£¬iPhone Ultra´îÔØ´óÆÁµÄÍ¬Ê±£¬ÊÜ»úÉí¶ÑµþÖÆÔ¼£¬µç³ØÈÝÁ¿½öÎª5000-5500mAh£¬¼ÓÉÏ´óÆÁ¹¦ºÄ¸ü¸ß£¬ÈÕ³£Ðøº½±íÏÖ²¢²»Õ¼ÓÅÊÆ¡£¶øiPhone 18 Pro MaxÕë¶ÔÐÔ²¹ÆëÁËÐøº½¶Ì°å£¬ÎïÀíSIM°æ±¾Åä±¸5425mAhµç³Ø£¬eSIM°æ±¾Îª5235mAh£¬Ïà±ÈÇ°´ú´ó·ùÉý¼¶£¬³¹µ×°ÚÍÑ¸ß¶Ë»úÐøº½½¹ÂÇ£¬ÖØ¶ÈÊ¹ÓÃÒ»ÕûÌìÒ²ÎÞÐèÆµ·±³äµç¡£
½âËø·½Ê½ÉÏÒ²ÓÀ´Ã÷ÏÔ±ä¶¯£¬¸ù¾Ý·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZµÄ±¬ÁÏ£¬ÕÛµþÆÁÇá±¡»úÉíÎÞ·¨ÈÝÄÉÍêÕûµÄ3D½á¹¹¹â×é¼þ£¬iPhone Ultra½«·ÅÆúÆ»¹û¾µäµÄFace IDÃæ²¿½âËø£¬¸ÄÓÃ²à±ßTouch IDÖ¸ÎÆ½âËø£¬¶øiPhone 18 Pro Max»á¼ÌÐøµü´úÓÅ»¯Face ID£¬±£Áô¸ü°²È«¡¢¸ü±ã½ÝµÄÃæ²¿½âËøÌåÑé¡£
¶¨¼Û·½Ãæ£¬iPhone 18 Pro MaxÔ¤¼ÆÆð²½¼Û1399ÃÀÔª£¬½ÏÉÏ´úÉÏµ÷200ÃÀÔª£¬ÊôÓÚ¸ß¶ËÆì½¢Õý³£µÄÕÇ¼Û·ù¶È£¬·ûºÏÖ÷Á÷¸ß¶ËÓÃ»§µÄ¹º»úÔ¤Ëã¡£¶ø×÷ÎªÆ»¹ûÊ×¿îÕÛµþÆÁ£¬iPhone UltraÑÐ·¢ºÍÁ¿²ú³É±¾¼«¸ß£¬Á¼Æ·ÂÊ¸üµÍ£¬Æð²½¼ÛÔ¤¼Æ¸ß´ï2500ÃÀÔª£¬ÉõÖÁ±ÈÈýÐÇ¶¥¼¶ÕÛµþ»ú»¹Òª¹ó500ÃÀÔª£¬Í×Í×µÄÐ¡ÖÚ¸ß¶Ë³¢ÏÊ»úÐÍ£¬Ö»ÃæÏòÉÙÊý×·ÇóÐÂÐÎÌ¬¡¢´óÆÁÌåÑéµÄÉÌÎñÓÃ»§¡£
ÔÚºËÐÄÐÔÄÜÉÏ£¬Á½¿îÐÂ»ú¾ù´îÔØÆ»¹ûÐÂÒ»´úÆì½¢Ð¾Æ¬£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃ¡¢´óÐÍÓÎÏ·¡¢AI¹¦ÄÜÔËÐÐÌåÑé»ù±¾Ò»ÖÂ¡£Î¨Ò»µÄÏ¸Î¢²î±ðÔÚÓÚÉ¢ÈÈ£¬iPhone 18 Pro MaxÖ±°å»úÉíÄÚ²¿¿Õ¼ä³ä×ã£¬É¢ÈÈ²¼¾Ö¸üÍêÉÆ£¬³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÎÂ¿Ø¸üÎÈ;¶øiPhone UltraÊÜÕÛµþ½á¹¹ÏÞÖÆ£¬É¢ÈÈ¹æ¸ñÏà¶Ô±£ÊØ£¬¼«ÏÞ³¡¾°ÏÂÎÈ¶¨ÐÔ»áÉÔÈõÒ»Ð©¡£
ËäÈ»Ä¿Ç°»¹ÊÇ±¬ÁÏÐÅÏ¢£¬µ«ÊÇ×ÜµÄÀ´¿´³õ´úÕÛµþiPhone×¢¶¨È¡ÉáÆÄ¶à£¬Ö±°åiPhone 18 Pro MaxÒÀ¾ÉÊÇ´óÖÚ¸ß¶ËÓÅÑ¡¡£Á½¿îÐÂ»ú½«ÓÚ½ñÄê9ÔÂÕýÊ½·¢²¼£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÓÃ»§¿ÉÒÔ³ÖÐø¹Ø×¢¹Ù·½ºóÐøµÄÏêÏ¸²ÎÊýÓë¶¯Ì¬¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â